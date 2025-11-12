১০/১১ত দিল্লীত হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণঃ কেবিনেটত পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঘোষণা...

New Update
- ১০ নৱেম্বৰত ৰাজধানী দিল্লীত হৈছিল সন্ত্রাসবাদীৰ আক্রমণ।
- কেন্দ্রীয় কেবিনেটত পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই ঘোষণা।
- প্রধানমন্ত্রীৰ অধ্যক্ষতাত হৈছিল কেবিনেট বৈঠক।
- ‘কাৰ বিস্ফোৰণ’ৰে সন্ত্রাসবাদীয়ে কৰিছিল দিল্লীত আক্রমণ।
- সন্ত্রাসবাদীয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ কৰিছিল লালকিল্লাৰ সমীপত।
- বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় কমিটী গঠন।
- ৫খন ৰাজ্যৰ ১০টা স্থানত NIA-ৰ অভিযান।
- অভিযান কালত বৃহৎ সংখ্যক ডিজিটেল ডিভাইছ জব্দ।
- সন্ত্রাসবাদীৰ কাৰ্যাকলাপক সমৰ্থন,পৃষ্ঠপোষকতাক কৰাসকলক চিনাক্ত কৰা হ’ব।
- সন্ত্রাসবাদৰ সৈতে শূন্য সহনশীল নীতি কেন্দ্রৰ।
- আনফালে দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িতৰ সন্দেহত এখন বাহন জব্দ।
- হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদৰ খান্দাৱালি গাঁৱত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বাহনখন।
- ৰঙা ৰঙৰ ইক’ স্প’ৰ্ট বাহনখনৰ নম্বৰ DL 10 CK 0458।
- বোমা বিস্ফোৰণৰে জড়িত ডাঃ ওমৰ উন নবিৰ সংযোগ আছিল বাহনখনৰ।
- ফৰিদাবাদ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সন্দেহযুক্ত বাহনখন।