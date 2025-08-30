চৰাইদেউ প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন

ডিজিটেল সংবাদ, চৰাইদেউ : চৰাইদেউ অঞ্চলত মফচলীয় সাংবাদিকসকলৰ অন্যতম মঞ্চ 'চৰাইদেউ প্ৰেছ ক্লাব'ৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অহা ২ চেপ্তেম্বৰত দিনজোৰ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ এইবাৰৰ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি চৰাইদেউ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেক্ষাগৃহ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পুৱা ক্লাবৰ পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, শিৱসাগৰ ই আৰ চি আইকেয়াৰ হাস্পতালৰ তত্ত্বাৱধান বিনামূলীয়া চুক চিকিৎসা শিবিৰ আৰু ঔষধ বিতৰণ কৰা হ'ব ৷ ইয়াৰ পিচতে অঞ্চলটোৰ সমাজ জীৱন সৈতে জৰিয়তে বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা আৰু শিক্ষাৰ্থী সকলৰ মাজত ফলমূল বিতৰণ কৰিব ৷
উক্ত দিনা সকলো কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছে ক্লাবৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক ক্ৰমে ধ্ৰৱজ্যোতি বৰুৱা,প্ৰণৱ বৰগোহাঁইয়ে ৷