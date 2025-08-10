নেডফিৰ ৩০তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰধান বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে (নেডফি) দিছপুৰ, গুৱাহাটীত মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত ২০২৫ চনৰ ৯ আগষ্টত ৩০ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে।
এই প্ৰধান বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যোৱা ৩ দশকত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন (৮ খন) ৰাজ্যতে ২৬০০০ৰো অধিক প্ৰকল্পত সহায় কৰিছে, উদ্যোগীসকলক ৯০০০ কোটি টকাৰো অধিক ঋণৰ অনুমোদনৰ সহায় আগবঢ়াইছে । নেডফি ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় আঁচনিখনে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সেৱাহীন আৰু সেৱাহীন চুকসমূহলৈ হাত আগবঢ়াইছে।
এতিয়ালৈকে এই আঁচনিৰ অধীনত নেডফিএ ১০৯৩ কোটি টকা বিতৰণ কৰিছে, যিয়ে ১০.৫০ লাখতকৈ অধিক লোকৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিছে। NEDFi Micro Lending Scheme, নেডফিৰ আন এটা পদক্ষেপ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীক প্ৰচাৰ আৰু সমৰ্থন কৰাৰ বাবে এতিয়ালৈকে ১৮৫০০ + ব্যক্তিক ১৮৫ কোটি টকাৰ ঋণ বিতৰণেৰে উপকৃত কৰিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে উচ্চ খৰচী ধন ঋণদাতাৰ ঋণৰ ফান্দৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিছে।
এই অনুষ্ঠানৰ স্মৃতিত নেডফিয়ে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গিত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। এই কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে শোভা বঢ়ায় অসমৰ চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আই এ এছ ড০ ৰবি কোটা আৰু সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত ড’নেৰ মন্ত্ৰালয়ৰ উপ-সচিব শ্ৰীযুত নিৰজ কুমাৰ আৰু এন ই চিৰ সম্পাদক শ্ৰীযুত এছ.কে. ভল্লা ।
এই উপলক্ষে NEDFi এ “Book on NEDFi – Three decades of exemplary services to North-East India” নামৰ এখন গ্ৰন্থ মুকলি কৰিছে আৰু আৰু জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে NEDFi Information & Resource Centre and NER Databank উপলব্ধ কৰা হৈছে।
কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি নেডফিয়ে ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে ক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ কৃষক সকলৰ মাজত ৩০ হাজাৰ মূল্যবান গছপুলি বিতৰণ, অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত সৌৰ পেনেল স্থাপনৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ আশে-পাশে টিবি ৰোগীক সাহায্য আগবঢ়াইছে। নিগমৰ চৌহদৰ ভিতৰতে হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ ওপৰত শিপিনীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এখন প্ৰদৰ্শনীও অনুষ্ঠিত কৰা হয়।
উদযাপনৰ অংশ হিচাপে নিগমে অসমৰ প্ৰখ্যাত ঔপন্যাসিক, কবি, শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্য অকাডেমীৰ বঁটা বিজয়ী ড০ ৰীতা চৌধুৰী; সত্ৰীয়া নৃত্য পৰম্পৰাৰ প্ৰথম মহিলা ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী, প্ৰখ্যাত শিল্পী, লেখিকা আৰু শিক্ষাবিদ ড° মল্লিকা কণ্ডালী; মেঘালয়ৰ এজন প্ৰশংসিত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা শ্ৰী ডমিনিক চাংমা আৰু মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ এগৰাকী শিপিনী আৰু মেছাৰ্ছ ৰেনু হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প সমবায় সমিতিৰ শ্ৰীমতী ড. আৰামবাম ৰেনু দেৱীক সমাজলৈ তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়।
ইয়াৰ উপৰিও উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক, শাখা কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। উৎসৱৰ উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্তমান শিৰোনামধাৰী ৰজা তথা ৰাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি শ্ৰীযুত প্ৰদ্যুত মাণিক্য দেব বৰ্মাক তেওঁলোকৰ জীৱনজুৰি সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অবদানৰ বাবে সন্মান জনোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও, উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ অন্যান্য গণ্য ব্যক্তিত্বক শাখা কাৰ্যালয়সমূহৰ মাজেৰে অঞ্চলজুৰি সন্মান জনোৱা হয়।
ইয়াৰ উপৰিও, উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ অন্যান্য গণ্য ব্যক্তিত্বক শাখা কাৰ্যালয়সমূহৰ মাজেৰে অঞ্চলজুৰি সন্মান জনোৱা হয়। মুখ্য অতিথি আই এ এছ বিষয়া ড০ ৰবি কোটাই, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে নেডফিৰ ৩০ বছৰ ধৰি চলি অহা সাধনাৰ আৰু সেৱাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ DONER মন্ত্ৰণালয়ৰ যুগ্ম সচিব শ্ৰী নিৰাজ কুমাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি নেডফিৰ ৩০ বছৰীয়া নিষ্ঠাপূৰ্ণ সেৱা আৰু সংস্থাটোৱে ভুমিকা পালনৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে।
NEC ৰ সচিব শ্ৰী এছ. কে. ভল্লাই তেওঁৰ ভাষণত অঞ্চলটোৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত NEDFi আৰু NEC ৰ মাজৰ সদ্ভাৱপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ স্বীকৃতি দিয়ে। সন্মানীয় অতিথি অতিথিসকলে “NEDFi – উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতৰ বাবে তিনিটা দশকৰ আদৰ্শসন্মত সেৱা” শীৰ্ষক কিতাপখনৰ লগতে “Techno Economic Development Fund” ৰ অধীনত দুটা অধ্যয়ন প্ৰকাশ কৰে (i) উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে চিলিগুৰি কৰিডোৰৰ সংযোগ আৰু অৰ্থনৈতিক গুৰুত্বৰ ওপৰত এটা অধ্যয়ন, আৰু (ii) উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সকলক লক্ষ্য কৰি চাহৰ মূল্য সংযোজনৰ ওপৰত এটা অধ্যয়ন।
নেডফিৰ CMD শ্ৰী PVSLN মূৰ্তিয়ে তেওঁৰ ভাষণত নেডফিৰ ৩০ বছৰীয়া যাত্ৰাত সকলো অংশীদাৰৰ সহযোগিতাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। তেওঁ উত্তৰ-পূৰ্ব অঞ্চলৰ ঐতিহাসিক সফলতা আৰু উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰ, অন্যান্য সংস্থা আৰু সাধাৰণ জনতাৰ পৰা পোৱা সহায়ৰ বিষয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। এই অনুষ্ঠানত নেডফিৰ পৰিচালনা পৰিষদৰ সদস্য (Board Members), স্থানীয় উদ্যোগপতি আৰু অন্যান্য অংশীদাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে।