নগাঁৱত সদৌ অসম গ্রাম্য পুথিভঁড়াল সন্থাৰ উদ্যোগত পুথিভঁড়াল দিৱস উদযাপন

ডিজিটেল সংবাদ, নগাঁও : পূৰ্বৰ বছৰ সমূহৰ দৰে এইবছৰো ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ বঁটা বিজয়ী সদৌ অসম গ্রাম্য পুথিভঁড়াল সন্থাৰ
উদ্যোগত আৰু নগাঁও জিলা পুথিভঁড়াল সন্থাৰ সহযোগত ৯ আগষ্টত ভাৰতৰ পুথিভঁড়াল বিজ্ঞান পিতৃস্বৰূপ ড° শিৱালী ৰামমৃত ৰঙ্গনাথনৰ ১৩৩ সংখ্যক জন্মদিনটি পুথিভঁড়াল দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কেন্দ্রীয়ভাৱে সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উদযাপন কৰা হয়।
এই উপলক্ষে পুৱা স্বচ্ছভাৰত আৰু গছপুলি ৰোপন কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে সেউজকোঁৱৰ স্বপন কুমাৰ চৌধুৰীয়ে। তাৰ পাছতে শ্রদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে সন্থাৰ উপ সভাপতি শশীন্দ্র দেৱ মহন্ত আৰু সন্থাৰ সহঃ সম্পাদক ক্ষেত্ৰধৰ বৰুৱা, সাংগঠনিক সম্পাদক চাহাবুদ্দিন আহমেদ আৰু নগাঁও জিলা সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে। তাৰ পিছতে পুথিভঁড়াল আইন আৰু পুথি অধ্যয়ন সম্পর্কীয় এক মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সন্থাৰ সভাপতি প্রতাপ হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্র খনিত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশ গ্রহণ কৰি ৰূপহী মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰিক ড০ আব্দুল জলিলে ৰঙ্গনাথনৰ জীৱনাদর্শ, পুথিভঁড়াল আৰু গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ বিষয়ে বহলাই ব্যাখ্যা আগবঢ়াই লগতে নগাঁও জিলা পুথিভঁড়াল সন্থাৰ উপ সভাপতি ভৱেন বৰাই পুথি অধ্যয়নৰ ওপৰত এক চমু বক্তব্য দাঙি ধৰে।
সন্থাৰ প্ৰধান সম্পাদক খগেন চন্দ্র নাথে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা সভাখন আঁত ধৰে নগাঁও জিলা পুথিভঁড়াল সন্থাৰ সম্পাদক ভূপেন চন্দ্র নাথে। নগাঁও জিলা পুথিভঁড়াল সন্থাৰ সভাপতি ফজলুল হক মৰলে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়োৱা সভাখনি জাতীয় সংগীত পৰিবেশন কৰি সামৰণি মৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সন্থাৰ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিলা/মহকুমা সন্থাৰ উদ্যোগতো পুথিভঁড়াল দিৱসটি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত উদযাপন কৰা হয়।