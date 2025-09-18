উদ্যোগপতি অনিল আম্বানী আৰু অন্যান্যৰ বিৰুদ্ধে CBI ৰ অভিযোগনামা দাখিল...

ডিজিটেল ডেস্কঃ উদ্যোগপতি অনিল আম্বানী আৰু আন কেইবাজনৰো বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে চি বি আইয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। অনিল আম্বানীৰ কোম্পানী আৰ চি এফ এল আৰু আৰ এইছ এফ এল, য়েছ বেংক আৰু বেংকটোৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰাণা কাপুৰৰ পৰিয়ালৰ কোম্পানীসমূহৰ মাজত হোৱা প্ৰৱঞ্চনামূলক লেনদেনৰ অভিযোগত অভিযোগনামা দাখিল কৰি বেংকটোৰ ২,৭৯৬ কোটি টকাৰ লোকচান হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে।
মুম্বাইৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত চি বি আইয়ে কয় যে আম্বানী অনিল ধীৰুভাই আম্বানী (এডিএ) গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ আৰু আৰচিএফএল আৰু আৰএইছএফএলৰ হোল্ডিং কোম্পানী ৰিলায়েন্স কেপিটেল লিমিটেডৰ সঞ্চালক।
আম্বানীৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই ৰাণা কাপুৰ, বিন্দু কাপুৰ, ৰাধা কাপুৰ, ৰ’ছনী কাপুৰ, আৰ চি এফ এল, আৰ এইছ এফ এল (বৰ্তমান অথম ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড), আৰ এ বি এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইমাজিন এষ্টেটছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ব্লিছ হাউছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইমাজিন হেবিটেট প্ৰাইভেট লিমিটেড, ইমাজিন ৰেচিডেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ইমাজিন ৰেচিডেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰাত।
ৰিলায়েন্স কমাৰ্চিয়েল ফাইনেন্স লিমিটেড (আৰ চি এফ এল) আৰু ৰিলায়েন্স হোম ফাইনেন্স লিমিটেড (আৰ এইচ এফ এল)ৰ য়েছ বেংকৰ তেতিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰাণা কাপুৰৰ বিৰুদ্ধে ২০২২ চনত চি বি আইয়ে বেংকৰ মুখ্য ভিজিলেন্স বিষয়াৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দুটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল।
"য়েছ বেংকে ৰাণা কাপুৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১৭ চনত আৰচিএফএলৰ নন-কনভাৰ্টিবল ডিবেঞ্চাৰ আৰু বাণিজ্যিক ঋণত প্ৰায় ২০৪৫ কোটি টকা আৰু আৰএইছএফএলৰ নন-কনভাৰ্টিবল ডিবেঞ্চাৰ আৰু বাণিজ্যিক কাগজত ২,৯৬৫ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল, যদিও কেয়াৰ ৰেটিঙে এডিএ গ্ৰুপৰ বিত্তীয় কোম্পানীসমূহক অৱনতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 'অণ্ডাৰ ৱাচ' ৰাখিছিল।" বিত্তীয় অৱস্থা আৰু বিৰূপ বজাৰ মূল্যায়ন।’- চিবিআইৰ মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত এইদৰে কয়।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে চিবিআইৰ তথ্য অনুসৰি য়েছ বেংকে আৰচিএফএল আৰু আৰএইচএফএলত বিনিয়োগ কৰা ধন পৰৱৰ্তী সময়ত একাধিক স্তৰৰ জৰিয়তে উলিওৱা হৈছিল, যিয়ে ৰাজহুৱা ধনৰ পদ্ধতিগত ডাইভাৰচনৰ ইংগিত দিয়ে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে, “তদন্তত ৰাণা কাপুৰ আৰু অনিল আম্বানীৰ মাজত হোৱা এক ষড়যন্ত্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে।
য’ত ৰাণা কাপুৰে নিজৰ চৰকাৰী পদৰ অপব্যৱহাৰ কৰি য়েছ বেংক লিমিটেডৰ পৰা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত এডিএ গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহলৈ বৃহৎ ৰাজহুৱা ধন স্থানান্তৰিত কৰিছিল। আনহাতে এডিএ গ্ৰুপেও ৰাণা কাপুৰৰ পৰিয়ালৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা কোম্পানীসমূহক ৰেহাইমূলক ঋণ আৰু বিনিয়োগৰ অনুমোদন আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল।”
আম্বানীয়ে পাছলৈ কাপুৰৰ লোকচান হোৱা পৰিয়ালৰ কোম্পানীসমমূহৰ বাবে আৰ চি এফ এল আৰু আৰ এইছ এফ এলৰ পৰা ৰেহাইমূলক ঋণৰ সুবিধা লাভ কৰে। যিবোৰ কোম্পানী তেওঁৰ পত্নী বিন্দু কাপুৰ আৰু কন্যা ৰাধা কাপুৰ আৰু ৰছনী কাপুৰৰ মালিকানাধীন।
চিবিআইৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে এই প্ৰৱঞ্চনামূলক ব্যৱস্থাৰ ফলত য়েছ বেংকৰ ২৭৯৬.৭৭ কোটি টকাৰ লোকচান আৰু আৰচিএফএল, আৰএইচএফএল আৰু অন্যান্য এডিএ গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহৰ লগতে ৰাণা কাপুৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহৰ অবৈধ লাভ হৈছিল।