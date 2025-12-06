চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ : ১২ ডিচেম্বৰত আদালতত দাখিল কৰিব অভিযোগনামা

১২ ডিচেম্বৰ ২০২৫ত দাখিল কৰা হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ অভিযোগনামা। এই কথা সদৰী কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া এছ আই টিৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই।

  • ১২ ডিচেম্বৰ ২০২৫ত দাখিল কৰা হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ অভিযোগনামা।
  • এই কথা সদৰী কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া এছ আই টিৰ মুৰব্বী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই।
  • এক সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে তেওঁ এই তথ্য।
  • চি আই ডিৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে জনোৱা মতে এছ আই টিয়ে তদন্ত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে।
  • এই গোচৰৰ তদন্তত ৭জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 
  • চি আই ডিত ৰুজু হোৱা ১৮/২৫ নম্বৰৰ গোচৰৰহে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হ’ব আদালতত।
  • আনটো গোচৰ ১৯/২৫ৰ তদন্ত অৱ্যাহত থাকিব।
  • বিষয়াগৰাকীৰ মতে জুবিনৰ মৃত্যুৰ গোচৰত ৩শৰো অধিক লোকক জেৰা কৰিছিল এছ আই টিয়ে।
