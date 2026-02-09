বাংলাদেশৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক যুঁজঃ কি হ'ব তাৰেক ৰহমানৰ বিএনপিৰ স্থিতি ?

ডিজিটেল ডেস্কঃ বাংলাদেশত সমাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচন। এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই দেশখনৰ ৰাজনৈতিক দলকেইটাৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ দেশখনৰ ৰাজনীতিত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উন্মোচন হৈছে।
কিছুদিন পূৰ্বে জামাত-ই-ইছলামীৰ সৈতে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টি (BNP)-ৰ শীৰ্ষ নেতা তাৰেক ৰহমানে দিয়া মন্তব্যই দেশখনত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। শেহতীয়াকৈ তাৰেক ৰহমানে সদৰী কৰে যে, “মোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সৈতে মই কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিম? বিৰোধী দল কোন হ’ব?” লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে জামাতক তেওঁ শক্তিশালী বিৰোধী দল হিচাপেই বিচাৰে।
এই বক্তব্যৰ পাছতে দেশখনৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুয়ো দলৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ মৌলিক পাৰ্থক্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে জামাত-ই-ইছলামীৰ একতা চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ প্ৰতি দলটোৰ অসন্তুষ্টি স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে, তাৰেক ৰহমান আৰু বিএনপিয়ে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক গুৰুত্ব দিছে। আনহাতে, আৱামী লীগৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰেক ৰহমানে কয় যে, দলটো গ্ৰহণযোগ্য নে নহয়, সেই সিদ্ধান্ত ভোটাৰৰ হাততেই এৰি দিয়া উচিত।
উল্লেখযোগ্য যে, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰসমূহলৈ দৃষ্টিপাত কৰিলে দেখা যায় যে বাংলাদেশৰ দুটা প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বিশেষ কোনো মৌলিক পাৰ্থক্য নাই। দুয়ো দলে উন্নয়ন, দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেংকাৰলৈকে সকলোৰে সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। একেদৰে, ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়ো দলে প্ৰায় একে ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে।
ইফালে, বাংলাদেশত এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে, এই নিৰ্বাচন কেৱল উন্নয়নমূলক প্ৰতিশ্ৰুতিত সীমাবদ্ধ নহয়; বৰঞ্চ ই প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ পৰা সম্ভাৱ্য “সমস্যা”ৰ আশংকাৰ ওপৰত আধাৰিত। এই পৰিস্থিতিক বহুতে “পুৰণা বাংলাদেশ” আৰু “নতুন বাংলাদেশ”ৰ সংঘাত বুলি অভিহিত কৰিছে। নতুন ৰাজনীতিৰ সমৰ্থকসকলে—বিশেষকৈ ছাত্ৰ আন্দোলনকাৰী আৰু কট্টৰপন্থী গোষ্ঠীসমূহে—দুৰ্নীতি, ধন দাবী, “ফেচিবাদ”, আৰু নেপটিজিমৰ পৰা মুক্ত এখন দেশৰ স্বপ্ন দেখুৱাইছে। জামাতৰ আমীৰে আনকি এই পৰ্যন্ত কৈছে যে, তেওঁলোকৰ সাংসদসকলে সাংসদীয় সুবিধা ত্যাগ কৰি সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব, প্ৰয়োজন হ’লে ৰিক্সাও চলাব।
কিন্তু বিশ্লেষকসকলৰ মতে, এই তথাকথিত ‘নৈতিক ৰাজনীতি’য়ে দেশখনক এক নতুন ধৰণৰ সংকটৰ দিশে ঠেলি দিব পাৰে। ইতিহাসে দেখুৱাইছে যে, আদৰ্শৰ নামত চলা ৰাজনীতি বহু সময়ত ভয়ংকৰ পৰিণামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। ৰাছিয়া, জাৰ্মানী আৰু ইৰাণ ইয়াৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। জামাত এটা এনে দল যিয়ে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও প্ৰস্তুত নহয় আৰু নিজৰ মতাদৰ্শক সকলোতকৈ ঊৰ্ধ্বত ৰাখে।
ইয়াৰ বিপৰীতে, বিএনপি “পুৰণা বাংলাদেশ”ৰ প্ৰতিনিধি। দলটো এতিয়াও বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত। যদিও তাৰেক ৰহমানে যুক্তৰাজ্যত নিৰ্বাসনকালত নিজক এক পৰিপক্ব নেতা হিচাপে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তথাপিও তেওঁ দলটোক পুৰণা অভ্যাসৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিব নে নাই, সেয়া এতিয়াও অনিশ্চিত। ইয়াকে লৈ এতিয়া চৰ্চাত আছে বাংলাদেশৰ শেহতীয়া ৰাজনীতি।