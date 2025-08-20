নিষিদ্ধ অনলাইন গেম! ৩বছৰৰ শাস্তিৰ লগতে ১কোটি পৰ্যন্ত জৰিমনা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অনলাইন মানি গেমক লৈ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ। মঙলবাৰে কেবিনেটে “অনলাইন মানি গেম” নিষিদ্ধ কৰিব বিচৰা এখন বিধেয়কত অনুমোদন জনায়। এই বিধয়েকত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এনে খেলৰ বাবে সৰ্বাধিক তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ড বা ১ কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
একে সময়তে বুধবাৰে লোকসভাত উত্থাপন হ’বলগীয়া অনলাইন গেমিংৰ প্ৰচাৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ বিলখনে ই-স্প’ৰ্টছ আৰু অনলাইন ছ’চিয়েল গেমছৰ প্ৰচাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে য’ত কোনো ধৰণৰ ধন জড়িত নহয়। সূত্ৰই টিঅ’আইক জনোৱা মতে, এই খণ্ডটোৰ কাম-কাজ চোৱাচিতা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এটা নিয়ন্ত্ৰক সংস্থা। প্ৰস্তাৱিত আইনখনে "অনলাইন মানি গেম"ক সংজ্ঞায়িত কৰিছে যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জয়ী হোৱাৰ আশাত মাচুল দি, ধন জমা কৰি বা অন্যান্য ষ্টেক কৰি খেলা অনলাইন গেম।
অনলাইন ছ’চিয়েল গেমক এনেদৰে সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে য’ত ধনৰ বিনিময় জড়িত নহয়, যদিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে চাবস্ক্ৰিপচন বা এককালীন প্ৰৱেশ মাচুল দিবলৈ অনুমতি পাব পাৰে। সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, অনিয়ন্ত্ৰিত অনলাইন মানি গেমিং প্লেটফৰ্মসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি বিবেচনা কৰি চৰকাৰে নতুন আইনখনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে কাৰণ তেওঁলোকে ধন সৰবৰাহ আৰু অবৈধ ধন স্থানান্তৰ, ডাটা সুৰক্ষা আইন মানি নচলাকৈ সীমা অতিক্ৰম কৰি ডাটা প্ৰবাহৰ বাবে ডিজিটেল ৱালেট আৰু ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী ব্যৱহাৰ কৰে।
প্ৰস্তাৱিত আইনখনে তাৎপৰ্য্যও গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ অনলাইন মানি গেমিংয়ে শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত নিচা, মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যা, আত্মহত্যাৰ ফলত হোৱা আৰ্থিক লোকচান আৰু ৰাজ্যজুৰি একেধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱকে ধৰি গুৰুতৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে এই প্লেটফৰ্মসমূহ, বিশেষকৈ ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা হ’ষ্ট বা পৰিচালিত প্লেটফৰ্মসমূহ অনুসৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়।
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, সংবাদ মাধ্যমত এনে খেলৰ বিজ্ঞাপন দিয়া যিকোনো সত্তাই চৰকাৰে দুবছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা সৰ্বোচ্চ ৫০ লাখ টকা জৰিমনা বা দুয়োটাৰে জৰিমনা বিহাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। অনলাইন মানি গেম আগবঢ়োৱাসকলৰ বাবে আৰু লেনদেনত নিয়োজিত বেংকসমূহে প্ৰস্তাৱিত আইনখন উলংঘা কৰাটো "চিনাকি আৰু জামিনহীন" অপৰাধ হ'ব। দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী প্ৰতিটো উলংঘাৰ বাবে কমেও তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ১০-২০ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব। বিজ্ঞাপনদাতাৰ ক্ষেত্ৰত এনে শাস্তি হ’ব ২-৩ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ৫-১০ লাখ টকাৰ জৰিমনা।