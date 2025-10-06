চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিলে ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি আঁচনি': কেবিনেটত কেইবাটাও ডাঙৰ সিদ্ধান্ত

কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুকলি কৰে ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি আঁচনি’। বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা অসমৰ লোকৰ বাবে এই আঁচনি।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত

  • কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল।
  • মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুকলি কৰে শ্রদ্ধাঞ্জলি আঁচনি’।
  • বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা অসমৰ লোকৰ বাবে এই আঁচনি।
  • বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু হলে সন্মান সহকাৰে স্বগৃহলৈ ঘূৰাই আনিব নশ্বৰদেহ।
  • আৰ্থিকভাৱে সবল লোকৰ ক্ষেত্রত প্রযোজ্য নহব এই আঁচনি।
  • বাহিৰত চিকিৎসা কৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ ক্ষেত্রতো নহব প্রযোজ্য।
  • এই আঁচনিৰ বাবে মুখ্য সচিব অথবা মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে খবৰ কৰিব পাৰিব।
  • সেৱা সেতু পৰ্টেলযোগেও যোগাযোগ কৰি নশ্বৰদেহ আনিব পাৰিব।
  • দুৰ্ঘটনা বা হত্যাৰ বলি হলে যি আইনগত সহায় লাগে অসম আৰক্ষীয়ে কৰিব।
  • প্রয়োজনত ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ জোৱানসকল গৈ সহায় কৰিব।
  • তামিলনাডুত মৃত্যু হোৱা ৯ গৰাকী শ্রমিকৰ মৃতদেহ ঘূৰাই অনা হৈছে।
  • নিহতসকলৰ পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্রদান কৰা হৈছে।
  • ইণ্ডাষ্ট্রী ৪.Oৰ বাবে প্রশিক্ষণৰ ক্ষেত্রত ১৬ হাজাৰ টকাৰ পৰা ১২ হাজাৰ টকালৈ হ্রাস।
  • ৫৬৪ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হব শিলচৰত এলিভেটেড কৰিডৰ।
  • ২২০০ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হGMCHৰ নতুন গৃহ।
  • বাহিৰত কাম কৰি থকা অসমৰ লোকসকলৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে দিছে ভাল খবৰ।
  • অসমৰ মেডিকেল কলেজত এতিয়াৰে পৰা পঢ়িব পাৰিব তেওঁলোকৰ সন্তানে।
  • অৰুণাচল প্রদেশৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সন্তানেও অসমৰ মেডিকেল কলেজত পঢ়িব পাৰিব।
  • তেওঁলোকে লাভ কৰিছে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ।
  • বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবে স্নাতক পৰ্যায়ৰ মহাবিদ্যালয়ক ১২৬কোটি টকা প্রদান।
  • মঙলবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৩০ লাখ লোকক প্রদান কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি।
  • বেংক সখী জীৱিকা সখীকো প্রদান কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি।
  • ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম প্রদান।
  • কৰ্মচাৰীয়ে এবছৰৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত লব পাৰিব NPS ব নে UPS।
  • ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰাত কাম কৰি থকা শিক্ষয়িত্ৰীসকলৈ সুখবৰ।
  • ৫ বছৰ ধৰি কাম কৰি থকা শিক্ষয়িত্রীক গৃহ জিলালৈ বদলিৰ সিদ্ধান্ত।
  • সৰ্বশিক্ষাত ৩ বছৰ ধৰি চাকৰি কৰাসকলক চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি।
কেবিনেট বৈঠক অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা