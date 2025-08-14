কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উপহাৰঃ গুৱাহাটী স্থাপন হ'ব উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয়খন আই আই এম! ৫০০কোটি টকা ধাৰ্য...

ডিজিটেল ডেস্কঃ যোৱা মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট (আই আই এম) স্থাপনৰ বিধেয়কত অনুমোদন জনায়। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এইখন হব শিলচৰ (২০০৭ চনত স্থাপিত)ৰ পিছত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয়খন আই আই এম আৰু দেশৰ ২২ নং আই আই এম ।
কেন্দ্ৰই এই প্ৰকল্পৰ বাবে ৫০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বুলি চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজি (আই আই টি) গুৱাহাটী, ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ন্যায়িক একাডেমী, আৰু গুৱাহাটীৰ চাংসাৰিস্থিত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স (এইমছ)ৰ দৰে প্রধান শিক্ষানুষ্ঠানৰ গৃহভূমি অঞ্চলটোৰ এক প্রধান শিক্ষা কেন্দ্ৰ হিচাপে গুৱাহাটীৰ স্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে৷
চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ মতে, নতুন আই আই এমৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মেনেজমেণ্ট শিক্ষাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱধান পূৰণ কৰিব, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উচ্চমানৰ কাৰ্যসূচী আৰু গৱেষণাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তেওঁলোকে লগতে কয় যে ইয়াৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰতিভাক আকৰ্ষণ কৰিব, উদ্যোগীকৰণ বৃদ্ধি কৰিব, আৰু বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু সাধাৰণতে দেশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডসমূহত সামৰ্থ্য গঠনত সহায় কৰিব।
এই প্ৰতিষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উচ্চ শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বহল কৌশলৰ অংশ হিচাপেও দেখা গৈছে, যিটোৱে শেহতীয়া বছৰবোৰত কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এইমছ চৌহদ, বিশেষ গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ সাক্ষী হৈ আহিছে।
বিষয়াসকলে কয় যে লক্ষ্য হৈছে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক বৈষম্যসমূহ দূৰ কৰা, নিয়োগযোগ্যতা উন্নত কৰা, আৰু অঞ্চলটোক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক নেটৱৰ্কৰ সৈতে অধিক ঘনিষ্ঠভাৱে একত্ৰিত কৰা। চলিত অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদত উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।