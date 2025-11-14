বিহাৰত পুৱাৰে পৰাই আনন্দৰ মুখত হাঁহি...

New Update
- বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰ।
- প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়াগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীতকৈ কেইবা শতাধিক ভোটত আগবাঢ়ি আছে।
- কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কুমাৰ তিৱাৰীৰ সৈতে তুমূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে মিশ্ৰৰ।
- বৰ্তমানলৈ দ্বিতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী।
- অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় স্থানত আছে বি এছ পি দলৰ অভিমূন্য মায়াৰী।
- উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই টিকট লাভ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই।
- তাকে লৈ দলৰ ভিতৰত সূত্ৰপাত হৈছিল বিসম্বাদৰো।
- কিন্তু সকলোবোৰ বিসম্বাদ অতিক্ৰমী অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আনন্দ মিশ্ৰই।