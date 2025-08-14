চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বাক্সাত ২০৬৭টা পৰিয়ালক এবিঘাকৈ মাটিৰ পট্টা প্ৰদান বিটিআৰ চৰকাৰৰ

বাক্সা জিলাৰ বাস্কা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত এ, বি আৰু চি ব্লকৰ ২০৬৭টা পৰিয়ালক এবিঘাকৈ মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰে বিটিআৰ চৰকাৰে। 

ডিজিটেল সংবাদ,বাক্সা:  ১৯৫২ চনত বাক্সা জিলাৰ ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ এ, বি আৰু চি ব্ল'কত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু ৰাম মেধিয়ে সংস্থাপিত কৰিছিল বানে ভগা ৰাইজক। বছৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিচতো বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে লাভ কৰা নাছিল মাটিৰ অধিকাৰ। 

কিন্তু এইবাৰ দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে লাভ কৰিলে মাটিৰ পট্টা। বাক্সা জিলাৰ বাস্কা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত এ, বি আৰু চি ব্লকৰ ২০৬৭টা পৰিয়ালক এবিঘাকৈ মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰে বিটিআৰ চৰকাৰে। 

বিটিচি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো, ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী, মীন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিক ভাৱে মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে, আজিৰ দিনটো বাক্সা জিলাৰ এ, বি, চি ব্ল'কৰ ৰাইজৰ বাবে স্মৰণীয় দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। 

