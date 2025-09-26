ওদালগুৰিৰ ৩ টা সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বি পি এফ...

New Update
- ৩৯ নং পাচনৈ চেৰফাং সমষ্টিত তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন।
- তৃতীয় ৰাউণ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ১৭৮৭ টা ভোট।
- কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ২৮৫ টা ভোট।
- বি পি এফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ ককিছে ১৫৮২ টা ভোট।
- ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ৬৮২ টা ভোট।
- নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ২০৩৩ টা ভোট।
- সমষ্টিটোত মুঠ ৫১৬৮ টা ভোট লাভেৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে।
- ৩৬ নং হৰিশিঙা সমষ্টিত চতুৰ্থ ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন।
- চতুৰ্থ ৰাউণ্ডত সমষ্টিটোত বি পি এফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ৩৪০৭ টা ভোট।
- ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ২০০৮ টা ভোট।
- সমষ্টিটোত আগবাঢ়ি আছে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী।
- ৩৮ নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন।
- তৃতীয় ৰাউণ্ডত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৭৭৭ টা ভোট লাভ কৰিছে।
- বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে ৮০৫ টা ভোট।
- বি পি এফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ২০৪১ টা ভোট।
- সমষ্টিটোত বি পি এফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে।
- ৩২ নং ভেৰগাওঁ সমষ্টিত তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ অন্তত আগবাঢ়ি আছে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী।
- তেওঁ তৃতীয় ৰাউণ্ডত লাভ কৰিছে ২১৪৭ টা ভোট।
- বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ৯৪০ টা ভোট।
- ৪০ নং ৰৌতা সমষ্টিত তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত আগবাঢ়ি আছে বি পি এফ।
- সমষ্টিটোত বি পি এফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তৃতীয় ৰাউণ্ডত লাভ কৰিছে ৪৮১৬ টা ভোট.
- ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে ৩৪৭১ টা ভোট।