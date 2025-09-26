বিটিচি নিৰ্বাচনঃ এতিয়ালৈকে কোনো কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি?

New Update
- অব্যাহত আছে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা।
- বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী জয়ী হৈছে দেৱৰগাওঁ সমষ্টিৰ পৰা।
- চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে ইউ পি পি এলৰ খাম্পা বৰগয়াৰী।
- নিচিমা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী জেমছ বসুমতাৰী।
- কচুগাওঁ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী।
- কাজল গাওঁ সমষ্টিত চন্দন ব্ৰহ্মক পৰাস্ত কৰি জয়ী হৈছে বি পি এফৰ পানীৰাম ব্ৰহ্ম।
- বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে বিপিএফৰ ধনেশ্বৰ গয়াৰী।
- গৈবাৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে ইউ পি পি এলৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো।
- দৰংগাজুলিৰ পৰা জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজিত গোৰা নাৰ্জাৰী।
- ৩১ নং খৈৰাবাৰী সমষ্টিত জয়ী হৈছে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীৰ লৌমাশ্ৰী দৈমাৰী।
- ২১ নং শালবাৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে দিগন্ত গয়াৰী।
- ১৮ নং মানস ছেৰফাং ছেৰফাং সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ী ধনঞ্জয় বসুমতাৰী।
- ৩৭ নং ধনশ্ৰী সমষ্টিত জয়ী বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ফ্ৰেছ মুছাহাৰী।
- চিৰাং সমষ্টিত জয়ী হৈছে বিপিএফৰ শুকুৰসিং মুছাহাৰী।
- মাথনগুৰি সমষ্টিত জয়ী হৈছে বেগম আখটাৰা আহমেদ।