বি টি চিৰ নিৰ্বাচনঃ ১১খন আসন বৃদ্ধি বি পি এফৰ! ৪০টা সমষ্টিত কোন ক'ত জিকিল, পঢ়ক সবিশেষ...

বিটিচি নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামাৰ মেজিকে সকলোকে আচৰিত কৰিছে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত পূৰ্বতকৈ ১১খন আসন বৃদ্ধি পালে বি পি এফৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ ৫খন আসন হ্ৰাস পালে

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমষ্টিত বি পি এফৰ খালিলুৰ ৰহমানৰ জয়। ইউ পি পি এলৰ। চাৰিখন আসন হ্ৰাস পালে বিজেপিৰ আৰু এখন আসনৰ পৰা শূণ্যলৈ অৱনমিত হ'ল কংগ্ৰেছ। 

বিটিচিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত কোন ক'ত জয়ী হ'লঃ-

  1. পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী মুনমুন ব্ৰহ্ম জয়ী।
  2. গোমা সমষ্টিত বি পি এফৰ মহম্মদ আনতাছ আলীৰ জয়। 
  3. শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ উইলছন হাছদাৰ জয়।
  4. জামদুৱাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ উইলিয়াম নাৰ্জাৰীৰ জয়।
  5. চৰাইবিল সমষ্টিত বি পি এফৰ মৃত্যুঞ্জয় নাজাৰীৰ জয়।
  6. কচুগাঁও সমষ্টিত  বি পি এফৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ জয়।
  7. ডতমা সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰকাশ বসুমতাৰীৰ জয়।
  8. ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত বি পি এফৰ  মহম্মদ আজামুল হকৰ জয়।
  9. বনাৰগাঁও সমষ্টিত  বি পি এফৰ জুবিৰাজ বসুমতাৰীৰ জয়।
  10. দেৱাৰগাঁও সমষ্টিত বি পি এফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ জয়।
  11. ব্ৰাওখুনগ্ৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ ধনেশ্বৰ গৰায়ীৰ জয়।
  12. ছালাকাটি সমষ্টিত বি পি এফৰ ডেৰহাচাট বসুমতাৰীৰ জয়।
  13. চিৰাং সমষ্টিত  বি পি এফৰ চুকুৰসিং মুছাহাৰীৰ জয়।
  14. চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ খাম্ফা বসুমতাৰীৰ জয়।
  15. কাজলগাঁও সমষ্টিত বি পি এফৰ পানীৰাম ব্ৰহ্মৰ জয়।
  16. নিচিমান সমষ্টিত বি পি এফৰ জেমছ বসুমতাৰীৰ জয়। 
  17. চপাইঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ ধীৰাজ বৰগয়াৰীৰ জয়।
  18. মানস চেৰফাং সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ ধনঞ্জয় বসুমতাৰীৰ জয়।
  19. থুৰিবাৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ খালিলুৰ ৰহমানৰ জয়।
  20. মথনগুৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ আখতাৰা আহমেদৰ জয়।
  21. শালবাৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ দিগন্ত গয়াৰীৰ জয়।
  22. ককলাবাৰী সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ মন্টু বড়োৰ জয়।
  23. দিহিৰা সমষ্টিত বি পি এফৰ অগুষ্টুট টিগাৰ জয়।
  24. মুছলপুৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ জয়।
  25. বাগানপাৰা সমষ্টিত বি জে পিৰ ৰেখাৰাণী দাস বড়োৰ জয়।
  26. দৰঙ্গাজুলি সমষ্টিত বি জেপিৰ বিজিত গৌড়া নাৰ্জাৰীৰ জয়।
  27. নাগ্ৰীজুলি সমষ্টিত বিজেপিৰ লক্ষী দাসৰ জয়।
  28. গয়বাৰী সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়োৰ জয়।
  29. শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফৰ গণেশ কছাৰীৰ জয়।
  30. গোৰেশ্বৰত বি পি এফৰ মহেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ জয়।
  31. খৈৰাবাৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ লৌংছৰাও দৈমাৰীৰ জয়।
  32. ভেৰগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ দাওবৈছা বড়োৰ জয়।
  33. ননৱি চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফৰ পল টপ্পৰ জয়।
  34. খালিং দুৱাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ অৰ্জুন দৈমাৰীৰ জয়।
  35. মৌদৱিবাৰী সমষ্টিত বিজেপিৰ দিগন্ত বৰুৱাৰ জয়।
  36. হৰিশিঙা সমষ্টিত বি পি এফৰ ত্ৰিদীপ দৈমাৰীৰ জয়লাভ।
  37. ধনশিৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ ফ্ৰেছ মুছাহাৰীৰ জয়লাভ।
  38. ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত বি পি এফৰ ৰিহন দৈমাৰীৰ জয়লাভ।
  39. পাচনী চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফৰ শ্যাম চুণ্ডীৰ জয়লাভ।
  40. ৰৌতা সমষ্টিত বি পি এফৰ চৰণ বড়োৰ জয়লাভ। 

