বি টি চিৰ নিৰ্বাচনঃ ১১খন আসন বৃদ্ধি বি পি এফৰ! ৪০টা সমষ্টিত কোন ক'ত জিকিল, পঢ়ক সবিশেষ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ সমষ্টিত বি পি এফৰ খালিলুৰ ৰহমানৰ জয়। ইউ পি পি এলৰ। চাৰিখন আসন হ্ৰাস পালে বিজেপিৰ আৰু এখন আসনৰ পৰা শূণ্যলৈ অৱনমিত হ'ল কংগ্ৰেছ।
বিটিচিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত কোন ক'ত জয়ী হ'লঃ-
- পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী মুনমুন ব্ৰহ্ম জয়ী।
- গোমা সমষ্টিত বি পি এফৰ মহম্মদ আনতাছ আলীৰ জয়।
- শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ উইলছন হাছদাৰ জয়।
- জামদুৱাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ উইলিয়াম নাৰ্জাৰীৰ জয়।
- চৰাইবিল সমষ্টিত বি পি এফৰ মৃত্যুঞ্জয় নাজাৰীৰ জয়।
- কচুগাঁও সমষ্টিত বি পি এফৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ জয়।
- ডতমা সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰকাশ বসুমতাৰীৰ জয়।
- ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিত বি পি এফৰ মহম্মদ আজামুল হকৰ জয়।
- বনাৰগাঁও সমষ্টিত বি পি এফৰ জুবিৰাজ বসুমতাৰীৰ জয়।
- দেৱাৰগাঁও সমষ্টিত বি পি এফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ জয়।
- ব্ৰাওখুনগ্ৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ ধনেশ্বৰ গৰায়ীৰ জয়।
- ছালাকাটি সমষ্টিত বি পি এফৰ ডেৰহাচাট বসুমতাৰীৰ জয়।
- চিৰাং সমষ্টিত বি পি এফৰ চুকুৰসিং মুছাহাৰীৰ জয়।
- চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ খাম্ফা বসুমতাৰীৰ জয়।
- কাজলগাঁও সমষ্টিত বি পি এফৰ পানীৰাম ব্ৰহ্মৰ জয়।
- নিচিমান সমষ্টিত বি পি এফৰ জেমছ বসুমতাৰীৰ জয়।
- চপাইঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ ধীৰাজ বৰগয়াৰীৰ জয়।
- মানস চেৰফাং সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ ধনঞ্জয় বসুমতাৰীৰ জয়।
- থুৰিবাৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ খালিলুৰ ৰহমানৰ জয়।
- মথনগুৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ আখতাৰা আহমেদৰ জয়।
- শালবাৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ দিগন্ত গয়াৰীৰ জয়।
- ককলাবাৰী সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ মন্টু বড়োৰ জয়।
- দিহিৰা সমষ্টিত বি পি এফৰ অগুষ্টুট টিগাৰ জয়।
- মুছলপুৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ জয়।
- বাগানপাৰা সমষ্টিত বি জে পিৰ ৰেখাৰাণী দাস বড়োৰ জয়।
- দৰঙ্গাজুলি সমষ্টিত বি জেপিৰ বিজিত গৌড়া নাৰ্জাৰীৰ জয়।
- নাগ্ৰীজুলি সমষ্টিত বিজেপিৰ লক্ষী দাসৰ জয়।
- গয়বাৰী সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰমোদ বড়োৰ জয়।
- শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফৰ গণেশ কছাৰীৰ জয়।
- গোৰেশ্বৰত বি পি এফৰ মহেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ জয়।
- খৈৰাবাৰী সমষ্টিত বি পি এফৰ লৌংছৰাও দৈমাৰীৰ জয়।
- ভেৰগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ দাওবৈছা বড়োৰ জয়।
- ননৱি চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফৰ পল টপ্পৰ জয়।
- খালিং দুৱাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ অৰ্জুন দৈমাৰীৰ জয়।
- মৌদৱিবাৰী সমষ্টিত বিজেপিৰ দিগন্ত বৰুৱাৰ জয়।
- হৰিশিঙা সমষ্টিত বি পি এফৰ ত্ৰিদীপ দৈমাৰীৰ জয়লাভ।
- ধনশিৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ ফ্ৰেছ মুছাহাৰীৰ জয়লাভ।
- ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত বি পি এফৰ ৰিহন দৈমাৰীৰ জয়লাভ।
- পাচনী চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফৰ শ্যাম চুণ্ডীৰ জয়লাভ।
- ৰৌতা সমষ্টিত বি পি এফৰ চৰণ বড়োৰ জয়লাভ।