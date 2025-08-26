চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ...

বিট চি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ। মঙলবাৰে দলটোৱে ঘোষণা কৰে ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা।

author-image
Tushar Pratim
New Update
  • বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা।
  • মঙলবাৰে দলটোৱে ঘোষণা কৰে ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা।
  • ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে ভৱেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ নাম ঘোষণা।
  • ২৭ নং নাগ্ৰীজুলি সমষ্টিৰ বাবে অজয় কৰ্মালীৰ নাম ঘোষণা।
  • ৩২ নং ভেৰগাওঁ সমষ্টিৰ বাবে দেৱজিত বসুমতাৰীৰ নাম ঘোষণা।
  • ৩৩ নং ননউই ছেৰফাং সমষ্টিত ৰিটেন কৰ্মকাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
  • ৩৬ নং হৰিশিঙা সমষ্টিৰ বাবে নবিকল নাৰ্জাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
  • ৩৮ নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত বিমল মুছাহাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
  • ৩৯ নং ছেৰফাং সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সুমিত ৰাজ মিঞ্জক।
নিৰ্বাচন বিটিচি