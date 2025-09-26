বিটিচি নিৰ্বাচন : দেৱৰগাঁও সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অগ্ৰগতি

ডিজিটেল ডেস্ক : আজি বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা। ইতিমধ্যে বি টি চিত ফলাফল ঘোষণাক লৈ কেইবা তৰপীয়া সুৰক্ষা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতিও দৃষ্টি ৰাখিছে প্ৰশাসনে।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ২২ছেপ্টম্বৰত বি টি চিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত সম্পন্ন হৈছিল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বি টি আৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ৩১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল।
তাৰ ভিতৰত বাক্সা জিলাৰ পৰা ৫২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী, চিৰাঙৰ পৰা ৫৬ গৰাকী, কোকৰাঝাৰত ১০০ গৰাকী, তামুলপুৰত ৪০ গৰাকী আৰু ওদালগুৰিত ৬৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল। বি টি আৰত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৬ লাখ ৫৭ হাজাৰ ৯৩৭ গৰাকী। তাৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১৩ লাখ ২৩ হাজাৰ ৩৯৯ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ হৈছে ১৩ লাখ ৩৪ হাজাৰ ৫২১ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১৭ গৰাকী ।
- ২৬ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫ৰ পুৱা ৮-০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা কিছু পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে।
- সম্প্ৰতি চলি আছে পোষ্টেল বেলটৰ ভোটগণনা।
- এতিয়াও নিৰ্বাচনৰ ছবিখন ধূসৰ হৈ আছে।
- কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনতকৈ ইউ পি পি এল দলে কমকৈ আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে কিছু বেছি আসন পাব।
- ত্ৰিকোণ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিছে বি টি আৰ নিৰ্বাচনত।
- বিপিএফৰ স্থিতি পূৰ্বতকৈ সবল।
- অঞ্জলি দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত গঠিত অলটাৰনেটিভ পলিটিকেল পাৰ্টী অৱ বড়োলেণ্ড (এ পি বি)য়ে আসন লাভ কৰা সম্ভাৱনা ক্ষীণ।
- অৱশ্যে ওদালগুৰি জিলাত তেওঁলোকে ভোটৰ বিভাজনত কিছু সহায় কৰিব। ফলত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ লাভ হ'ব।
- কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু বাক্সাত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল।
- ইউ পি পি এল বা বি পি এফে ১৫খনতকৈ অধিক আসন লাভ নকৰে।
- গতিকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কোনোটো দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিব।
- বি টি আৰত এইবাৰ সন্মিলিত চৰকাৰৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল।
- এই অভিমত ভোটৰ ৰাইজ আৰু দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ।
- Sep 26, 2025 11:10 IST
দেৱৰগাঁও সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অগ্ৰগতি
কোকৰাঝাৰৰ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অগ্ৰগতি ৷ প্ৰথম ৰাউণ্ডত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৬৫৯ টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ৷
দেৱৰগাঁও সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ২৭৭৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰে একালৰ ঘনিষ্ঠ খাম্ফা বৰগয়াৰীয়ে লাভ কৰিছে ২১২০ টা ভোট ৷ সমষ্টিটোত বিপিএফ - ২৭৭৯টা আৰু ইউপিপিএলে ২১২০ ভোট লাভ কৰিছে।
- Sep 26, 2025 10:27 IST
কোকৰাঝাৰৰ বনৰগাঁও সমষ্টিত পোষ্টেল বেলট ভোটত বিপিএফৰ অগ্ৰগতি
কোকৰাঝাৰৰ বনৰগাঁও সমষ্টিত পোষ্টেল বেলট ভোটত বিপিএফৰ অগ্ৰগতি ৷
বনৰগাঁও সমষ্টিত ভোটদান হোৱা মুঠ ৩৩১ টা পোষ্টেল বেলেট ভোটৰ ভিতৰত
বিপিএফ - ১৩৪ টা
ইউপিপিএল - ১৩২ টা
বিজিপি - ৫২ টা
কংগ্ৰেছ - ৪ টা
এ বি পি - ২ টা ভোট লাভ কৰিছে ৷
- Sep 26, 2025 09:51 IST
ছালাকাটি সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দেৰহাছাৎ বসুমতাৰীৰ অগ্ৰগতি
ছালাকাটি সমষ্টিত পোষ্টেল বেলেট ভোটত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দেৰহাছাৎ বসুমতাৰীৰ অগ্ৰগতি ৷
ছালাকাটি সমষ্টিৰ ২৩৯ টা পোষ্টেল ভোটৰ ভিতৰত
বিপিএফ - ১৪০ টা
ইউপিপিএল - ৭০ টা
বিজেপি - ২৬ টা
কংগ্ৰেছ - ১ টা
অন্যান্য - ২ টা পোষ্টেল বেলেট ভোট লাভ কৰিছে ৷