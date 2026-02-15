মানকাচৰত ইটা ভাটা উচ্ছেদ অভিযান

New Update
- মানকাচৰত অব্যাহত আছে অবৈধ বাংলা ইটা ভাটা বিৰোধী উচ্ছেদ অভিযান।
- দুদিন পূৰ্বে বাউছকাটাত ৫ টাকৈ অবৈধ ইটা ভাটা উচ্ছেদ চলাইছিল।
- ইয়াৰ পাছত দেওবাৰে চিৰাখোৱা-মহিছঘুমা এলেকাত পুনৰ চলাই থকা হৈছে অবৈধ ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান।
- মানকাচৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া প্ৰাঞ্জল শৰ্মা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত জিলা প্ৰশাসনে চলাই অবৈধ ইটাৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযা ন।
- আজি ইতিমধ্যে ৪ টা ইটা ভাটাত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে।
- উচ্ছেদৰ সময়ত একাংশ ভাটাৰ মালিকে প্ৰশাসনক উচ্ছেদৰ সময়ত বাধা দিয়া পৰিলক্ষিত হয়।
- অবৈধ এটা ভাটা চলোৱাৰ নামত এটা চক্ৰই এনে অবৈধ ইটা ভাটাৰ পৰা উৎকোচ সংগ্ৰহ কৰা বুলি অভিযোগ।
- বিশেষকৈ জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ছাইফুদৌলা খানৰ বিৰুদ্ধে ইটা ভাটাৰ মালিকসকলে ধন লোৱাৰ অভিযোগ।
- এফালে অতিৰিক্ত আয়ুক্তই অবৈধ ইটা ভাটা চলাৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি অভিযোগ।
- আনফালে মানকাচৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই চলাই গৈছে উচ্ছেদ অভিযান।