চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

BREAKING: ম্যানমাৰৰ খানময়-লয়ী বস্তিত ড্রোন আক্রমণৰ ঘটনা...

ম্যানমাৰৰ খানময়-লয়ী বস্তিত ড্রোন আক্রমণৰ ঘটনা NSCN-KYAৰ শীৰ্ষ নেতা পিয়অ’মৰ বসতিস্থলত আক্রমণ ড্রোন আক্রমণত শিবিৰত থকা কেইবাজনো কেডাৰ আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ujjj
  • ম্যানমাৰৰ খানময়-লয়ী বস্তিত ড্রোন আক্রমণৰ ঘটনা
  • NSCN-KYAৰ শীৰ্ষ নেতা পিয়অ’মৰ বসতিস্থলত আক্রমণ
  • ড্রোন আক্রমণত শিবিৰত থকা কেইবাজনো কেডাৰ আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ
  • সোমবাৰে সন্ধিয়া ৬.৪৫ বজাত এই আক্রমণ
  • অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই আক্রমণকাৰীক
ম্যানমাৰ