ৰাবাং বড়োবাজাৰ আৰু মাজ্ৰাবাৰীত বিপিএফৰ সজাগতা আৰু যোগদান সভা

ডিজিটেল সংবাদ,বাক্সা: বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে কৰ্মীসকলৰ মাজত উথপথপ পৰিৱেশ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে অনুষ্ঠিত কৰিছে বিভিন্ন সৰু-বৰ সভা। সোতৰ বছৰে বিটিচিৰ শাসনৰ বাঘজৰী হাতত ৰখা বিপিএফে পুনৰবাৰ বিটিচি দখলৰ বাবে উঠি-পৰি লাগিছে।
আজি দলটোৱে বাক্সা জিলাৰ ৰাবাং বড়োবাজাৰ আৰু মাজ্ৰাবাৰীত অনুষ্ঠিত কৰে দুখনকৈ সজাগতা সভা। ভোটাৰ ৰাইজ তথা দলীয় কৰ্মীক সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সভাখনত উপস্থিত থাকি বিপিএফ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে।
তেওঁলোকে কয় যে, বিপিএফ পুনৰবাৰ শাসনলৈ অহাটো নিশ্চিত । ইউপিপিএল দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই যাৰ বাবে একাংশই ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰি বিপিএফ দলত যোগদান কৰাৰ কথাও ব্যক্ত কৰে। বিটিচিৰ ঠিকাদাৰ সকলকলৈও এক ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল কৰে বিপিএফৰ নেতাই।