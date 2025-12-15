যুৱ সাংবাদিক সন্থাৰ ২০২৫ বৰ্ষৰ বঁটা ঘোষণা

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমৰ সকলো সাংবাদিক সংগঠনৰ উমৈহতীয়া সংগঠন যুৱ সাংবাদিক সন্থা অসমে ২০২৫ বৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক আৰু দক্ষ যুৱ সাংবাদিকৰ বাবে বিভিন্ন বঁটা ঘোষণা কৰিছে ৷ অহা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত যুৱ সাংবাদিক সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত গুৱাহাটীত প্ৰদান কৰিব এই বঁটা ৷ সক্ৰিয়তাৰে ৰাজ্যৰ সাংবাদিক ক্ষেত্ৰ বা দেশৰ সংবাদক্ষেত্ৰলৈ এক নিষ্ঠতাৰে সেৱা আগবঢ়োৱা সাংবাদিক সকলক প্ৰতিবছৰে সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বঁটা আৰু সন্মানেৰে সন্মানিত কৰি আহিছে ৷
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষত যুৱ সাংবাদিক সন্থা অসমে ঘোষণা কৰা বঁটা সমূহ এনেধৰণৰঃ-
- বিশেষ সম্বৰ্দ্ধনা -বৰ্ষীয়ান সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন
- সংবাদ শিৰোমণি সন্মান -শচীন গগৈ বি বি চি ইণ্ডিয়া
- বৰ্ষ শ্ৰেষ্ঠ যুৱ সাংবাদিকতা বঁটা -বনজিৎ ঠাকুৰীয়া ,অসমীয়া প্ৰতিদিন
- সাহিত্য সংস্কৃতিৰ শিতানত বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতাৰ বঁটা - বশিষ্ঠদেৱ ফুকনক
- শ্ৰেষ্ঠ ফটো সাংবাদিক -ৰেব বৰা,দৈনিক জনমভূমি
- পৰিৱেশ-পৰ্যটন গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা - পাপুল গগৈ (দৈনন্দিন বাৰ্তা)