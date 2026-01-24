চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বৰহোলাত বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ-বৰহোলা কলেজৰ সহযোগত সপ্তদশ বৰ্ষ গ্ৰন্থমেলা

ডিজিটেল সংবাদ, ঘিলাধাৰীঃ বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ বৰহোলা আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত, বৰহোলা মহাবিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰৰ সহযোগত আৰু বৰহোলাবাসীৰ প্ৰেৰণাত বৰহোলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত হৈছে সপ্তদশ বৰ্ষ বৰহোলা গ্ৰন্থমেলা৷

৬ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই গ্ৰন্থমেলাত অসমৰ ভালে কেইটা গ্ৰন্থ প্ৰকাশন গোষ্ঠী তথা বিপনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে৷ গ্ৰন্থমেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়৷

এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিতে সাহিত্যিক, সমাজ সংগঠক তথা যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক ড০ মানিক শইকীয়াক সাহিত্য সুহৃদ উপাধি প্ৰদান কৰা লগতে উদীয়মান কবি দিপুল পাঠকৰ “ ইতি তোমাৰ মৰমৰ" নামৰ কবিতা পুথিখন উন্মোচন কৰা হয়৷ উল্লেখ্য যে, ২১ জানুৱাৰী পৰা ৬ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰন্থমেলা ২৬ জানুৱাৰী দিনা অন্ত পৰিব৷

গ্ৰন্থমেলা