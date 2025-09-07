চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বৰবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাঃ গেষ্ট হাউচত উদ্ধাৰ দুই মৃতদেহ...

মহানগৰীৰ বৰবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা Toosonj গেষ্ট হাউছত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ কিশোৰসহ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ল’জৰ কোঠাত তেজে তুমৰলি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ

Asomiya Pratidin
BREAKING NEWS
  • মহানগৰীৰ বৰবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা
  • Toosonj গেষ্ট হাউছত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ
  • কিশোৰসহ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ল’জৰ কোঠাত
  • তেজে তুমৰলি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ
  • চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱক মকিবুৰ ৰহমানৰ মৃতদেহ
  • শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল কিশোৰটি
  • চানমাৰি থানাত ৰুজু হৈছিল কিশোৰজনৰ নিৰুদ্দেশৰ গোচৰ
  • কিশোৰজনক হত্যা কৰি মকিবুৰে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ
  • আৰক্ষীৰ প্রাথমিক অনুসন্ধানত প্রকাশ এই তথ্য
  • ৫ ছেপ্টেম্বৰত গেষ্ট হাউছৰ কোঠাটো বুক কৰিছিল মকিবুৰে
  • মকিবুৰে চিকিৎসাকৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ কথা জনাই বুক কৰিছিল কোঠা
  • নিশা ২ বজাত আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ মৃতদেহ দুটা
  • ফৰেনচিকৰ দলে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে গেষ্ট হাউছৰ ভিতৰ ভাগ
  • স্নীফাৰ ডগৰো সহায় লৈছে আৰক্ষীয়ে
গুৱাহাটী