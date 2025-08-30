চাবস্ক্ৰাইব কৰক

শোণিতপুৰ জিলা বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সম্পাদিকা ববী মহন্ত দাস আৰু নাই

ডিজিটেল সংবাদ, তেজপুৰ : শোণিতপুৰ জিলা বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সম্পাদিকা তথা সমাজসেৱী ববী মহন্ত দাস (৪৮)ৰ শনিবাৰে সন্ধিয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেজপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ বিজেপি নেতা-কৰ্মীসকলৰ লগতে অগণন লোক কেতেকীবাৰীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয়। 
জানিব পৰা মতে বিগত কিছুদিন ধৰি ববী মহন্ত দাস গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। ইফালে হঠাতে এনেদৰে সহধৰ্মিণীৰ মৃত্যু ঘটাত স্বামী মাইকেল দাস শোকত ভাগি পৰিছে। 
উল্লেখ্য যে তেজপুৰ কেতেকীবাৰীৰ নিবাসী তথা শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ উপ-সভাপতি মাইকেল দাসৰ সহধৰ্মিণী ববী মহন্ত দাসৰ অকাল বিয়োগত অঞ্চলটোতে এক শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয়।
বিজেপিৰ এগৰাকী নিষ্ঠাৱান কৰ্মী ববী মহন্ত দাসৰ অকাল বিয়োগত শোণিতপুৰ বিজেপিৰ সভাপতি মধুস্মিতা হাজৰিকা ডেকা, তেজপুৰ পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পুস্পা ডেকা, জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অভিজিত কলিতা, মৃণাল শইকীয়া, স্বপ্না বনিয়া, শোণিতপুৰ জিলা অগপৰ সভাপতি ৰাতুল নাথ, জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মুনিন চন্দ্ৰ বৰুৱা, তেজপুৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিৰাজ নাথ আৰু শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়াকে ধৰি দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। 
মৃত্যুৰ সময়ত ববী মহন্ত দাসে স্বামী, একমাত্ৰ পুত্ৰ আৰু শাহু-শহুৰৰ লগতে অগণন গুণমুগ্ধক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায়। আনহাতে ববী মহন্ত দাসৰ অকাল বিয়োগৰ খবৰে জন্মস্থান নাগশংকৰ অঞ্চলতো শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।
