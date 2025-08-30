শাসকীয় বিজেপিয়ে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি কৰিব প্ৰতিবাদঃ অসমতো প্ৰতিবাদৰ দলীয় নিৰ্দেশ জাৰি

ডিজিটেল ডেস্কঃ শাসকীয় বিজেপি দলে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম প্ৰদেশৰ সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাসে স্বাক্ষৰ কৰা এক বিবৃতিত এই সন্দৰ্ভত কয় যে, কংগ্ৰেছ দল তথা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বই দেশৰ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ব্যক্তিগত ভাবে লগতে তেখেতৰ পূণ্য মাতৃক যিধৰণে অশালীন মন্তব্যৰে অপমানিত কৰিছে, তাত দেশৰ জনগণ লজ্জিত হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিজন কার্যকর্তাই অপমানিত আৰু ক্ষোভিত হৈছে।
কংগ্ৰেছ দলৰ এই অশোভনীয় আচৰণৰ বিৰুদ্ধে অহা ৩১ আগষ্ট অথবা ১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫ তাৰিখে সমগ্ৰ দেশতে ভাৰতীয় জনতা পার্টিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পার্টি, অসম প্রদেশে দলৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাক প্রতি জিলা সদৰত কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে।
বিবৃতিত আৰু উল্লেখ, বিজেপি, মহিলা মৰ্চা আৰু যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকলে এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত অধিক গুৰুত্ব প্রদান কৰিব আৰু অন্য মৰ্চাই সম্পূর্ণ সহযোগ কৰিব। দলৰ প্ৰতিগৰাকী মাননীয় সাংসদ, বিধায়ককে ধৰি সকলো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আৰু বিষয়-ববীয়াই এই কাৰ্যসূচী সফল কৰাত সহযোগ আগবঢ়াবলৈ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ে অনুৰোধ জনাইছে।
জিলা প্ৰভাৰী, সহ-প্ৰভাৰীসকলে এই প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ তদাৰক কৰাৰ লগতে নিশ্চিত অংশ গ্রহণ কৰিব। প্রতিবাদী কার্যসূচীত কমেও এহাজাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিব।