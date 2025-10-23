চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলদৈত বিশাল পদযাত্ৰা

দৰং জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আহ্বানত এক বিশাল পদযাত্ৰা উলিওৱা হয়। মঙলদৈ চহৰৰ ভেবাৰঘাট কৃষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰৰ পৰা কৰিমচকলৈ উলিওৱা হয় এই পদযাত্ৰা ৷

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
37

ডিজিটেল সংবাদ, মঙলদৈ : দৰং জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আহ্বানত এক বিশাল পদযাত্ৰা উলিওৱা হয়। মঙলদৈ চহৰৰ ভেবাৰঘাট কৃষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰৰ পৰা কৰিমচকলৈ উলিওৱা হয় এই পদযাত্ৰা ৷

পদযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। পদযাত্ৰাত  অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া , অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকা ,বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী , প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যেতি দাস সহিতে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে।

পদযাত্ৰাৰ আগেয়ে ভেবাৰঘাট খেলপথাৰত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য অনুষ্ঠানৰ লগতে এখন সভাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয়।

bjp