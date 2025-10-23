ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মঙলদৈত বিশাল পদযাত্ৰা

ডিজিটেল সংবাদ, মঙলদৈ : দৰং জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আহ্বানত এক বিশাল পদযাত্ৰা উলিওৱা হয়। মঙলদৈ চহৰৰ ভেবাৰঘাট কৃষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰৰ পৰা কৰিমচকলৈ উলিওৱা হয় এই পদযাত্ৰা ৷
পদযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া , অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকা ,বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী , প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যেতি দাস সহিতে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে।
পদযাত্ৰাৰ আগেয়ে ভেবাৰঘাট খেলপথাৰত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য অনুষ্ঠানৰ লগতে এখন সভাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয়।