চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ৰাষ্ট্ৰীয়

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন

অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ১৮-১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
4

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ১৮-১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। শাসকীয় দলটোৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নবীনে ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমত উপস্থিত হৈ ডিব্ৰুগড়ত বুথ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। 

WhatsApp Image 2026-02-16 at 12.28.46 PM

ইপিনে ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা ৯ বজাতেই বাৰেকুৰিৰ বৰগাঁৱত অৱস্থিত বৰনামঘৰত উপস্থিত হৈ ভকতবৃন্দৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এক বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ব ৷ তাৰ পাছতে গুইজানত অৱস্থিত মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ মৈদামত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। 

লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসচীৰ সন্দৰ্ভত  ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয় যে-  ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ দুদিনীয়া এই অসম তথা উজনি অসমৰ ভ্ৰমণে নিশ্চয়কৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব । আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছো । গতিকে এই সভাপতিগৰাকীৰ আগমনৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত বুজ ল'বলৈ বাৰেকুৰিৰ বৰগাঁৱত অৱস্থিত বৰনামঘৰত আহিছো। 

WhatsApp Image 2026-02-16 at 12.24.48 PM

নীতিন নবীন