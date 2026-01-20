চাবস্ক্ৰাইব কৰক

SR প্ৰক্ৰিয়াত নতুনকৈ বহু বাংলাদেশী লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছেঃ শিলাদিত্য দেৱ

'ৰাজ্যত চলি থকা SR প্ৰক্ৰিয়াত নতুনকৈ বহু বাংলাদেশী লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। SRৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত সকলো বিষয়া সজাগ হ'ব লাগে'- ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ

  • ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ
  • 'ৰাজ্যত চলি থকা SR প্ৰক্ৰিয়াত নতুনকৈ বহু বাংলাদেশী লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে'
  • 'SRৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত সকলো বিষয়া সজাগ হ'ব লাগে'
  • সমগ্ৰ SR প্ৰক্ৰিয়াক আমছুৱে বিপথে পৰিচালনা কৰি থকাৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ
  • 'অসমক এক মুছলিম সংখ্যাগুৰু ৰাজ্য বনোৱাৰ এজেণ্ডা লৈ কাম কৰি আছে'
  • এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হোৱাৰ পোষকতা কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গৰাকীয়ে
  • হাজোত সংবাদমাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত SR প্ৰসঙ্গত সৰৱ শিলাদিত্য দেৱ
