জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত বিজেপিৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ দেশৰ ৭৯ তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ নদুৱাৰ মণ্ডল বিজেপিৰ  উদ্যেগত মঙলবাৰে দিনৰ ১২ বজাত জামুগুৰিটহাটৰ টুপিয়া গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামৰ পৰা টুপিয়া চেন্টাৰলৈকে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসুচী ৰূপায়ন কৰা হয়৷

বিজেপিৰ কাৰ্য্যকৰ্তা সকলে হাতে হাতে তিৰংগা পতাকালৈ সুদীৰ্ঘ পথ পদযাত্ৰা কৰা এই কাৰ্য্যসূচীৰ নেতৃত্ব দিয়ে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বিধায়ক গৰাকীয়ে উত্তৰ নদুৱাৰ মণ্ডল বিজেপিৰ এটি নতুন কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্ধোধন কৰে। নৱনিৰ্মীত কাৰ্য্যালয় গৃহত প্ৰৱেশ কৰি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বীৰ শ্বহীদ সকলৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

দুয়োটা কাৰ্যসূচীত শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ উপ সভাপতি নিতুমনি বৰা, উত্তৰ নদুৱাৰ মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি কিশোৰ দাহাল, যুৱমৰ্চাৰ সভাপতি ভাষ্কৰ শইকীয়া, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যা ৰশ্মি থাপা আৰু অমৃতা আলেকে ধৰি বিজেপিৰ সকলো স্তৰৰ বিষয়ববীয়া, কাৰ্য্যকৰ্তা সকলৰ লগতে কেইবাশতাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

পদ্ম হাজৰিকা