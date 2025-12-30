চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মাৰ্চৰ প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা

'২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু বিজেপি, মাৰ্চৰ প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা

Asomiya Pratidin
  • '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু বিজেপি
  • মাৰ্চৰ প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা

  • মিত্ৰতাক লৈ অগপৰ সৈতে কোনো সমস্যা হোৱা নাই 
  • বিটিএডিটো ৫/৬ খন আসনত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা

  • এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
