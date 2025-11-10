জনজাতিকৰণৰ দাবীত বিশ্বনাথত বিশাল জোঁৰ সমদল

ডিজিটেল সংবাদ, বিশ্বনাথ : ৰাজ্যজুৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি কৰণৰ দাবীত দেওবাৰে বিশ্বনাথত বিশ্বনাথ জিলা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাই ২০২৬ পূৰ্বেই জনজাতিকৰণৰ দাবীত জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰে ৷ বিশ্বনাথৰ বীণাপাণি নাট্য সমাজৰ পৰা ক্লক টাৱাৰলৈকে এক বিশাল জোঁৰ সমদল উলিয়াই জনজাতি কৰণ বিচাৰি বিশ্বনাথৰ ৰাজপথ কপাঁই তোলে ৷
সমদলৰ পূৰ্বে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শতাধিকলোকে হাতে হাতে জোঁৰলৈ “মৰিলে মৰি যাম জনজাতিকৰণ লৈ যাম “ আদি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান প্ৰদৰ্শন কৰি ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত বিশ্বনাথৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে ৷