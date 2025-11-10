চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জনজাতিকৰণৰ দাবীত বিশ্বনাথত বিশাল জোঁৰ সমদল

ৰাজ্যজুৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি কৰণৰ দাবীত দেওবাৰে বিশ্বনাথত বিশ্বনাথ জিলা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাই ২০২৬ পূৰ্বেই জনজাতিকৰণৰ দাবীত জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰে

ডিজিটেল সংবাদ, বিশ্বনাথ : ৰাজ্যজুৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি কৰণৰ দাবীত দেওবাৰে বিশ্বনাথত বিশ্বনাথ জিলা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাই ২০২৬ পূৰ্বেই জনজাতিকৰণৰ দাবীত জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰে ৷ বিশ্বনাথৰ বীণাপাণি নাট্য সমাজৰ পৰা  ক্লক টাৱাৰলৈকে এক বিশাল জোঁৰ সমদল উলিয়াই জনজাতি কৰণ বিচাৰি বিশ্বনাথৰ ৰাজপথ কপাঁই তোলে ৷

সমদলৰ পূৰ্বে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ  প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শতাধিকলোকে হাতে হাতে জোঁৰলৈ “মৰিলে মৰি যাম জনজাতিকৰণ লৈ যাম “ আদি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান প্ৰদৰ্শন কৰি ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত বিশ্বনাথৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে ৷

