বন বিভাগৰ জালত চোৰাং চিকাৰী

চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৰ পৰা বন বিভাগৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে এটা জীৱন্ত কটন পিগমি গুজ নামৰ দুষ্প্ৰাপ্য বনৰীয়া চৰাই, এখন মাছ মৰা জাল,২ টা মোবাইল ফোন, ১ টা টৰ্চ লাইট আৰু ২ টা বগা বেগ উদ্ধাৰ কৰে।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ  বিশ্বনাথৰ ভোলাকাটা বিলত চৰাই চিকাৰৰ বাবে অহা পাঁচটা চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বন বিভাগে। বিশ্বনাথৰ ভোলাকাটা বিলত বনৰীয়া চৰাই ধৰিবলৈ   চোৰাং চিকাৰীয়ে জাল পতাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল বিশ্বনাথ জিলা বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ ঘাট ৰেঞ্জ আৰু অপৰাধ অনুসন্ধান ৰেঞ্জে।লগে লগে বন বিভাগৰ দলটোৱে সেই স্থানত অভিযান চলাই আৰু পাঁচটা চোৰাং চিকাৰীক অভিযানকাৰী দলটোৱে হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য যে, চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৰ পৰা বন বিভাগৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে এটা জীৱন্ত 'কটন পিগমি গুজ' নামৰ দুষ্প্ৰাপ্য বনৰীয়া চৰাই, এখন মাছ মৰা জাল,২ টা মোবাইল ফোন, ১ টা টৰ্চ লাইট আৰু ২ টা বগা বেগ উদ্ধাৰ কৰে।বন বিভাগৰ দলটোয়ে জীৱন্ত ভাৱে উদ্ধাৰ কৰা প্ৰজাতিটো বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন ১৯৭২-ৰ অনুসূচী-১-ৰ অধীনত পৰে বুলি বন বিভাগে জানিবলৈ দিয়ে। 

উক্ত চৰাইটো আফগানিস্তানৰ পৰা অহা পৰিভ্ৰমী চৰাই।আটকাধিন পাঁচটা চোৰাং চিকাৰী ক্ৰমে,ছাইফুল ইছলাম,আনোৱাৰ হুছেইন,তামছাৰ আলী,আবুল হুছেইন আৰু ফুকিৰ আলী বুলি চিনাক্ত কৰে বন বিভাগৰ লোকে।

