বিহালীৰ বাঘমাৰী উচ্ছেদস্থলীত সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশত বাধা নিক্ষেপ

ডিজিটেল সংবাদ, বিহালীঃ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে আজি পুৱা ৬ বজাৰ পৰা বিহালী বাঘমাৰীত চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান। ২৬৫ বিঘা ৩ কঠা ১৫ লোচা পিজিআৰ, আৰু ভিজিআৰ চলিছে এই ভূমি উচ্ছেদ অভিযান। পিছে প্ৰশাসনে উচ্ছেদস্থলীত সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা বিষয়কলৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে৷
সাংবাদিক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধকৰণত বাবে উচ্ছেদ ক্ষেত্ৰত পৰা বা বাতৰি প্ৰকাশ কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে সাংবাদিক সকল ৷ আনকি জিলা প্ৰশাসনে সাংবাদিক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো বিষয়া বৰ্গ নিয়োগ কৰি উচ্ছেদ তথ্য প্ৰদান নকৰাৰো অভিযোগ সাংবাদিকৰ৷ ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ।