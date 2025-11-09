চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গৰু ব্যৱসায়ীক ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগত আটক ‍বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য

বীৰ লাচিত সেনা নগাঁও জিলা সমিতিৰ মুখ্য সচিব বিতোপন শইকীয়াক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। গৰু ব্যৱসায়ীক ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে বিতোপন শইকীয়াক আটক কৰে...

  • ‍বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ সদস্যক পুনৰ আটক
  • চামগুৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক এজন সদস্যক
  • নগাঁও জিলা সমিতিৰ মুখ্য সচিব বিতোপন শইকীয়াক আটক
  • গৰু ব্যৱসায়ীক ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগ বিতোপন শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে
  • বিতোপন শইকীয়াক জেৰা অব্যা হত চামগুৰি আৰক্ষীৰ
বীৰ লাচিত সেনা