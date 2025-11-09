গৰু ব্যৱসায়ীক ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগত আটক ‍বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য

&quot; \u200d\u09ac\u09c0\u09f0 \u09b2\u09be\u099a\u09bf\u09a4 \u09b8\u09c7\u09a8\u09be \u0985\u09b8\u09ae\u09f0 \u09b8\u09a6\u09b8\u09cd\u09af\u0995 \u09aa\u09c1\u09a8\u09f0 \u0986\u099f\u0995 \u099a\u09be\u09ae\u0997\u09c1\u09f0\u09bf \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09be\u09a8\u09a4 \u0986\u099f\u0995 \u098f\u099c\u09a8 \u09b8\u09a6\u09b8\u09cd\u09af\u0995 \u09a8\u0997\u09be\u0981\u0993 \u099c\u09bf\u09b2\u09be \u09b8\u09ae\u09bf\u09a4\u09bf\u09f0 \u09ae\u09c1\u0996\u09cd\u09af \u09b8\u099a\u09bf\u09ac \u09ac\u09bf\u09a4\u09cb\u09aa\u09a8 \u09b6\u0987\u0995\u09c0\u09df\u09be\u0995 \u0986\u099f\u0995 \u0997\u09f0\u09c1 \u09ac\u09cd\u09af\u09f1\u09b8\u09be\u09df\u09c0\u0995 \u09a7\u09a8\u09a6\u09be\u09ac\u09c0 \u0995\u09f0\u09be\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09cb\u0997 \u09ac\u09bf\u09a4\u09cb\u09aa\u09a8 \u09b6\u0987\u0995\u09c0\u09df\u09be\u09f0 \u09ac\u09bf\u09f0\u09c1\u09a6\u09cd\u09a7\u09c7 \u09ac\u09bf\u09a4\u09cb\u09aa\u09a8 \u09b6\u0987\u0995\u09c0\u09df\u09be\u0995 \u099c\u09c7\u09f0\u09be \u0985\u09ac\u09cd\u09af\u09be \u09b9\u09a4 \u099a\u09be\u09ae\u0997\u09c1\u09f0\u09bf \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 &quot;