বোকাখাতত আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাল বাইক চোৰ

ডিজিটেল সংবাদ, বোকাখাতঃ বোকাখাতত আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাল অপৰাধী। সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি বোকাখাত আৰক্ষীত চমজাই দিছিল এটা বাইক চোৰক। পিছে আৰক্ষীৰ অমনোযোগিতাৰ সুযোগ লৈ মঙলবাৰে বোকাখাত থানাৰ লকআপৰ পৰাই পলাল বাইক চোৰ অনুজ কৰ্মকাৰ।
উল্লেখযোগ্য যে, গোলাঘাটৰ পাঁচআলিৰ পৰা অনুজ কৰ্মকাৰ নামৰ চোৰটোয়ে সৰুপথাৰৰ ভাস্কৰ বৰাৰ ডিস্কভাৰ বাইকখন চুৰ কৰি সোমবাৰে পুৱা বোকাখাতলৈ পলায়ন কৰিছিল আৰু বিয়লি বোকাখাতত ৰাইজে খেদি খেদি চোৰটো কৰায়ত্ত কৰি বোকাখাত আৰক্ষীক চমজাই দিছিল। পিছে মঙলবাৰে বোকাখাত আৰক্ষীৰ নাকৰ তলৰ পৰাই পলাল বাইক চোৰ অনুজ কৰ্মকাৰ। এই ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ।