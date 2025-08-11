স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ধেমাজি পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত বাইক ৰেলী

ডিজিটেল সংবাদ, ধেমাজিঃ সমাগত স্বাধীনতা দিৱস ৷ দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসন সমূহৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী।
সোমবাৰে ধেমাজিতো জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত বাহিৰ কৰা হয় হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা ৷ জনসাধাৰণক সজাগতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ পৰা ধেমাজি নগৰৰ মাজেৰে তেলীজানৰলৈকে গৈ পুনৰ ঘুৰি আহি এৰাধলৰ লৈ যোৱাৰ পিছতে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাত এই ৰেলীৰ সমাৰণি পৰে ৷ এই বাইক ৰেলী কাৰ্য্যসূচীত ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাভিৰ, ধেমাজি জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰায়, জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত কুলদীপ হাজৰিকা, জিলা পৰিবহন বিষয়া গৌতম ডেকা, এম ভি আই পৰোপজ্যোতি গগৈকে ধৰি আৰক্ষী বিষয়া-জোৱানৰ লগতে মটৰ ডিলাৰৰ কৰ্মচাৰী সকলে অংশগ্ৰহণ কৰে।