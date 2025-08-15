চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মায়ঙত বাইক ৰেলী, নাওখেল আৰু ভলীবল প্ৰতিযোগিতা

স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বনৰক্ষী সকলে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কৰে বাইক ৰেলী, নাওখেল আৰু ভলীবল প্ৰতিযোগিতা 

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
zxzxzxzx

ডিজিটেল সংবাদ, মায়ংঃ স্বাধীনতা দি।ৱস উপলক্ষে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বনৰক্ষী সকলে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কৰে বাইক ৰেলী, নাওখেল আৰু ভলীবল প্ৰতিযোগিতা 

Advertisment

Capturecxcxcxcxcxcx

বনাঞ্চলিক বিষয়া প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এইবাৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস। এই বাইক ৰেলী পবিতৰাৰ পৰা গৈ আমচাং অভয়াৰণ্য হৈ সোনাপুৰ চামতা পথেৰে পুনৰ পবিতৰালৈ যাত্ৰা কৰে।

Capturexxxxxxxxxxx

ইয়াৰ পিছতেই অভয়াৰণ্যখনৰ ডাক বাংলাৰ সন্মুখত থকা হাডুক বিলত নাওখেল অনুষ্ঠিত কৰা হয়।

Capturefdfdf

আনহাতে, বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত পবিতৰাৰ ডিএফঅ' আৰু প্ৰাক্তন বন বিষয়া মুকুল তামুলীৰ লগতে মায়ঙৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে।

পবিতৰা