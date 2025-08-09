চাবস্ক্ৰাইব কৰক

চিলাপথাৰত ভয়ংকৰ বাইক দুৰ্ঘটনা

৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চিলাপথাৰৰ আৰ্চিপথাৰত শনিবাৰে ভয়ংকৰ বাইক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থিতাতে তিনিজন লোক নিহত হয়।

ডিজিটেল সংবাদ, চিলাপথাৰ : ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চিলাপথাৰৰ আৰ্চিপথাৰত শনিবাৰে ভয়ংকৰ বাইক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থিতাতে তিনিজন লোক নিহত হয়। জানিব পৰা মতে,আজি বিয়লি প্ৰায় ৫ বজাত ৫১৫  নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে জোনাই অভিমুখী AS22H/9831 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰ বেগী KTM বাইকে একে দিশে গৈ থকা AS06AK057 নম্বৰৰ বাইক খনক পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে। তীব্ৰ বেগী KTM বাহনখনত আৰোহী আছিল দুজন। 

ভয়ংকৰ ঘটনাটোত থিতাতে দুজন নিহত হোৱাৰ লগতে চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাত আন এজনৰ পথতেই মৃত্যু হয়। নিহত তিনিজনৰ ভিতৰত এজনৰ নাম সমীৰন দাস (৫৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁৰ ঘৰ চিলাসুতিৰ দক্ষীণ শিৱনগৰত।

তেওঁ চিলাপথাৰৰ পৰা ডিমৌ হৈ মাজৰবাৰী অভিমুখে গৈ আছিল। ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। 

