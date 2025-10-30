চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ধনদাবীৰ পৰা আদি কৰি জুবিন-মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে! বিকাশ অসমে দিয়া চিঠিত থকা ১০টা ডাঙৰ কথা...

বিগত প্ৰায় ৪টা দিন পলাতক হৈ থকা বিকাশ অসমে অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা ৭পৃষ্ঠাজোৰা এখন চিঠি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ডিজিটেল ডেস্কঃ বিগত প্ৰায় ৪টা দিন পলাতক হৈ থকা বিকাশ অসমে অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা ৭পৃষ্ঠাজোৰা এখন চিঠি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিকাশ অসমে লিখা চিঠিত বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ তথা বিস্ফোৰক কথা উল্লেখ কৰিছে। 

১.  সৌ সিদিনা ইউটিউবাৰ নিলোৎপল চলিহাৰ লগত হোৱা এটা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এচাম ব্যক্তিয়ে স্বৰচিত আখ্যানেৰে বনাই দিলে যে বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ প্ৰাক্তন নেতা বিকাশ অসমে অসমৰ মাতৃক অপমান কৰিছে, যিটো মোৰ মনলৈ কোনোদিনে অহা নাছিল আৰু কোনোদিনে নাহে। ই গোকাট মিছা আৰু জুবিনদাৰ বাবে মই কৰি অহা ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামক বন্ধ কৰাৰ অপচেষ্টাহে। মোৰ মনোভাৱ কোনোদিনে আই-মাতৃক লৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰ হ’ব নোৱাৰে। 

২. অসম আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা আৰ্থিক অনুদানৰ পত্ৰখন প্ৰচাৰ কৰিছে ধনদাবী পত্ৰ বুলি। সেইখন পত্ৰ আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰি শুভাকাংক্ষীক দিয়া পত্ৰহে। তাত কোনো টকাৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰা নাছিল। সেই পত্ৰ ৰাইজলৈ বুলি দিবলৈ আমি হেঁপাহ কৰা স্বৰ্গৰথৰ বাবেহে আছিল। 

৩. মোৰ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ যে যদিহে আপোনাৰ সৎ সাহস আছে তেতিয়াহ’লে মোৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত ১৫-২০ লাখ টকা দাবী কৰা ধনদাবী পত্ৰ মুকলি কৰক। উক্ত আৰ্থিক সহযোগিতা পত্ৰখনৰ কেৱল কিয়দাংশহে কিয় ৰাইজলৈ মুকলি কৰি সকলোকে আন্ধাৰত ৰখা হৈছে। সত্য এদিন পোহৰলৈ আহিব। 

৪. আপোনালোকে কেইদিনমানৰ বাবে মোক অপৰাধী সজাবহে পাৰিব, কিন্তু মোৰ জাতীয় চেতনাক শেষ কৰিবলৈ নোৱাৰিব।

৫. মোৰ মনোভাৱ কোনোদিনে চৰকাৰৰ বিৰোধিতাৰে নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ মন কৰিলো যে জুবিন দাৰ হৈ কিবা লিখিলে, নিউজত বহি ন্যায়ৰ বাবে মাত মাতিলে এচাম চৰকাৰৰ লালিত-পালিত মানুহে আক্ৰমণৰ পথ আৰম্ভ কৰে। আমাৰ ন্যায় বিচাৰিব অধিকাৰ কোনদিনা হেৰালে??

৬. ভুল হ’লে মই ক্ষমা বিচাৰিম, কিন্তু আপোচ কৰিবলৈ শিকা নাই মই আৰু আপোচ নকৰিম। যিকোনো অসমীয়াৰ বাবে মই আপোচবিহীন স্থিতি মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে থাকিব। কিছু সংখ্যকৰ এই জুবিনদাৰ বিষয়টোক বেলেগ ফাললৈ নিবলৈ অহৰহ প্ৰয়াস।

৭. এজন ছচিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ দৰে ব্যক্তিয়ে টকাৰ দৰদাম কৰিবলৈ আহে। মই সেই চৰকাৰী টকাৰে ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত কৰা ব্যক্তিজনক ক’লে যে দাদা এইটো মই কৰিব নোৱাৰিম। মানে চৰকাৰৰ মতে ভিডিঅ’বোৰ বনালে টকা দিব। মই কেতিয়াও বিক্ৰী হোৱা ব্যক্তি নহয়। আমিও চৰকাৰৰ সুবিধা লৈ দিনে-ৰাতিয়ে যি মন তাকেই কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু মোৰ বাবে জাতি আগত, জুবিনদা আগত। আমি হত্যাকাৰী নহয়, আমি প্ৰতিবাদীহে।

৮. এতিয়া মই কৰিম কি? এই ধৰণৰ জাতিটোৰ প্ৰতিটো সমস্যাত যুঁজ দিয়া বিষয়টো মোৰ তেজে তেজে ৰঞ্জিত। শুদ্ধক শুদ্ধ বুলি আৰু ভুলক ভুল বুলি ক’বলৈ শিকিলো। ৰাজনৈতিক মেৰপাকেৰে চালে মই যোৱা ২৭ তাৰিখে আক্ৰোষমূলকভাৱে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব মাননীয় মুখ্য সচিব প্ৰধান ৰণ্টু পানীফুকন, উৎপল দত্ত, তন্ময় আৰু কোনো ভুল নথকাকৈ বিৰাজ বল্লভ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে।

৯. সকলোকে আক্ৰোশমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জুবিন দাৰ বিষয়টোক তল পেলবালৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা। নাপায় মহোদয় নাপায় এনে কৰিব। আকৌ ক’ম মোৰ উদ্দেশ্য অসমৰ আই মাতৃক অপমান কৰা নহয়। ই মনে সজা কিছুমান ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কুচক্ৰান্ত। সকলোকে মুকলি কৰি দিয়ক।

১০. মাননীয় অসমৰ গৃহ বিভাগ, অসমৰ পুলিচ বিভাগে মোক বিচাৰি মিছাকৈ কষ্ট কৰিব নালাগে। মোৰ ওপৰত অহা মিছা অভিযোগসমূহ মই ৰাইজক উত্তৰৰ আকাৰে দিব লাগিব। নহ’লে মই যি দেখিলোঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত ৬/৭ মাহলৈ অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়াৰ সুবিধা নাই। 

বাৰী লাচিত সেনা জুবিন গাৰ্গ