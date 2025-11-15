চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ বিকাশ অসমক

বিকাশ অসমক বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে সংগঠনটোৱে। মুঠ ৫৪ জন সদস্যক বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্ত লয় সংগঠনটোৱে। সংগঠনবিৰোধী কামত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত বহিষ্কাৰ কৰে বীৰ লাচিত সেনাই

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
1
  • বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা বহিষ্কাৰ বিকাশ অসমক
  • মুঠ ৫৪জন সদস্যক বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্ত সংগঠনটোৰ
  • সংগঠন বিৰোধী কামত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত বহিষ্কাৰ
  • তদন্ত সমিতিৰ প্রতিবেদনৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত সংগঠনটোৰ
  • বীৰ লাচিত সেনাৰ চিন্তন বৈঠকত লোৱা হয় এই সিদ্ধান্ত
বীৰ লাচিত সেনা