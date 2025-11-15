বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ বিকাশ অসমক

&quot; \u09ac\u09c0\u09f0 \u09b2\u09be\u099a\u09bf\u09a4 \u09b8\u09c7\u09a8\u09be\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u09ac\u09b9\u09bf\u09b7\u09cd\u0995\u09be\u09f0 \u09ac\u09bf\u0995\u09be\u09b6 \u0985\u09b8\u09ae\u0995 \u09ae\u09c1\u09a0 \u09eb\u09ea\u099c\u09a8 \u09b8\u09a6\u09b8\u09cd\u09af\u0995 \u09ac\u09b9\u09bf\u09b7\u09cd\u0995\u09be\u09f0\u09f0 \u09b8\u09bf\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09cd\u09a4 \u09b8\u0982\u0997\u09a0\u09a8\u099f\u09cb\u09f0 \u09b8\u0982\u0997\u09a0\u09a8 \u09ac\u09bf\u09f0\u09cb\u09a7\u09c0 \u0995\u09be\u09ae\u09a4 \u09b2\u09bf\u09aa\u09cd\u09a4 \u09a5\u0995\u09be\u09f0 \u0985\u09ad\u09bf\u09af\u09cb\u0997\u09a4 \u09ac\u09b9\u09bf\u09b7\u09cd\u0995\u09be\u09f0 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4 \u09b8\u09ae\u09bf\u09a4\u09bf\u09f0 \u09aa\u09cd\u09b0\u09a4\u09bf\u09ac\u09c7\u09a6\u09a8\u09f0 \u09aa\u09be\u099b\u09a4\u09c7\u0987 \u098f\u0987 \u09b8\u09bf\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09cd\u09a4 \u09b8\u0982\u0997\u09a0\u09a8\u099f\u09cb\u09f0 \u09ac\u09c0\u09f0 \u09b2\u09be\u099a\u09bf\u09a4 \u09b8\u09c7\u09a8\u09be\u09f0 \u099a\u09bf\u09a8\u09cd\u09a4\u09a8 \u09ac\u09c8\u09a0\u0995\u09a4 \u09b2\u09cb\u09f1\u09be \u09b9\u09df \u098f\u0987 \u09b8\u09bf\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09cd\u09a4 &quot;