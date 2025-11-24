চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰসংগঃ জনজাতিকৰণ, ছয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত সৃষ্টি সংঘাত

বিহপুৰীয়াৰ সোৱণশিৰী পাৰত মিচিং জাতীয় সংগঠন TMPK,MMK,TMMK ৰ লগতে আন কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল  বাহিৰ কৰে ।

ডিজিটেল সংবাদ, বিহপুৰীয়াঃ ৰাজ্যত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। এই সময়ছোৱাতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধেমিচিং জাতীয় সংগঠন সমূহে কৰিছে প্ৰতিবাদ। বিহপুৰীয়াৰ সোৱণশিৰী পাৰত মিচিং জাতীয় সংগঠন TMPK,MMK,TMMK ৰ লগতে আন কেইবাটাও  জাতীয় সংগঠনে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল  বাহিৰ  কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷  

উল্লেখ্য যে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ’লে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ মিচিং সংগঠনৰ ৷ সংগঠন কেইটাই জনজাতীয় নেতা আদিত্য খাকলাৰী আৰু তিলক দলেৰ বিৰুদ্ধে ছয় জনগোষ্ঠীৰ একাংশ নেতাই কৰি অহা বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাই। 

তাৰোপৰি বিহপুৰীয়াৰ বদতি,ধুনাগুৰি আদি মিচিং জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলেকা সমূহত মিচিং জাতীয় সংগঠন সমূহৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা দেখা যায় । 

