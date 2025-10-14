চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ৰাষ্ট্ৰীয়

বিহাৰ নিৰ্বাচনঃ বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল বহু ৰথী-মহাৰথী...

বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ৭১জনীয়া এই তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে বহু জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়কৰ নাম। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বটৰোৱাত

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ujjjd

ডিজিটেল ডেস্কঃ বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ৭১জনীয়া এই তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে বহু জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়কৰ নাম। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বটৰোৱাত বিজেপিয়ে ২৪৩খন আসনৰ ভিতৰত ১০১খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। 

G3Nc6OpbYAAeaFz

লক্ষ্যণীয়ভাৱে এই তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল ৭বাৰৰ বিজেপিৰ বিধায়ক নন্দ কিশোৰ যাদৱৰ। মন্ত্ৰী মৌতিলাল প্ৰসাদকো এইবাৰ টিকট প্ৰদান নকৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। 

G3Nc8L_WAAA-_T2

বিহাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব। ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ হ’ব আৰু ১৪ নৱেম্বৰত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব। ২৪৩ জনীয়া বিহাৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ২২ নৱেম্বৰত অন্ত পৰিব।

G3Nc9CBagAAi0Kz

 এইবাৰ বিহাৰত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব। ২০০৫ চনৰ পৰা এনে হোৱা নাই। ২০২০ চনত তিনিটা পৰ্যায়ত ভোটদান হৈছিল, আনহাতে ২০১৫ চনত পাঁচটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন।

G3Nc91oboAE1zgK

বিহাৰ