বিহাৰ নিৰ্বাচনঃ বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল বহু ৰথী-মহাৰথী...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ৭১জনীয়া এই তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে বহু জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়কৰ নাম। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ-বটৰোৱাত বিজেপিয়ে ২৪৩খন আসনৰ ভিতৰত ১০১খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল।
লক্ষ্যণীয়ভাৱে এই তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল ৭বাৰৰ বিজেপিৰ বিধায়ক নন্দ কিশোৰ যাদৱৰ। মন্ত্ৰী মৌতিলাল প্ৰসাদকো এইবাৰ টিকট প্ৰদান নকৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বই।
বিহাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব। ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ হ’ব আৰু ১৪ নৱেম্বৰত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব। ২৪৩ জনীয়া বিহাৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ২২ নৱেম্বৰত অন্ত পৰিব।
এইবাৰ বিহাৰত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব। ২০০৫ চনৰ পৰা এনে হোৱা নাই। ২০২০ চনত তিনিটা পৰ্যায়ত ভোটদান হৈছিল, আনহাতে ২০১৫ চনত পাঁচটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন।