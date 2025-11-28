বিহালীৰ বৰগাঙক নগৰ ঘোষণা কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবী নাগৰিক সমাজৰ

ডিজিটেল সংবাদ,বিহালীঃ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বহু কেইটা এলেকা নগৰ লৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছিল ৷ অসম চৰকাৰৰ সেই ঘোষণা অনুসৰি বিশ্বনাথ জিলাৰ ৭১ নং বিহালী বিধান সভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰগাং অঞ্চলক নগৰাঞ্চল লৈ উন্নতীকৰণ কৰা হ'ব বুলি তথ্যত প্ৰকাশ পাইছিল ৷
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্য চৰকাৰ এই সিদ্ধান্তত বিহালীৰ সাধাৰণ লোকৰ উচাহ বৃদ্ধি পাইছিল যদিও নগৰ ঘোষণা সিদ্ধান্তটোৱে বাস্তৱত সাকাৰ ৰূপ লাভ নকৰাত সচেতন ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ৷ বিশ্বনাথ জিলা অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ বিধান সভা সমষ্টি আৰু গহপুৰ বিধান সভা সমষ্টিত একোখন কৈ নগৰ আছে যদিও বিহালী বিধান সভা সমষ্টিত এখনো নগৰ তথা পৌৰ নিগম নাই ৷
প্ৰাণিধানযোগ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিটো ঘোষণা-সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰীকৰণ কৰি অহাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত বিহালীৰ বৰগাঙক নগৰাঞ্চল লৈ ৰূপান্তৰিত নকৰা কাৰ্যত আচৰিত হৈ পৰিছে বিহালীৰ নাগৰিক সমাজ ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধান সভা সমষ্টিত সম-জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় স্থাপনেৰে জনসাধাৰণ আৰু প্ৰশাসনৰ মাজৰ দূৰত্ব হ্ৰাস কৰি চৰকাৰী কাম-কাজ সুলভ কৰি তুলিছে যদিও বিহালীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বৰগাঙ নগৰ ঘোষণা দাবী আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ ঘোষণাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৷