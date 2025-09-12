ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ডুবাইত আই আই এম এ কেম্পাছ মুকলি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে কল্পনা কৰা ভাৰতৰশিক্ষাৰবিশ্বায়নৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে যোৱা ১১ ছেপ্টেম্বৰত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট আহমেদাবাদে (আই আই এম এ) ডুবাই কেম্পাছ মুকলি কৰা হয়।
দুবছৰ পূৰ্বে আবু ধাবিত আই আই টি শাখা মুকলি কৰাৰ পিছত প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে ডুবাইত আই আই এম কেম্পাছ স্থাপনৰ বিষয়ে ডুবাইৰ নেতৃত্বক আশ্বাস দিছিল। এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স হামদান বিন মহম্মদে ১১ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় একাডেমিক চিটিত আই আই এম এৰ প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেম্পাছ উদ্বোধন কৰে।
শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে আলোকপাত কৰে যে এই কেম্পাছত ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব বিশ্বৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব। ডুবাইয়ে আইআইএমএৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেম্পাছ আয়োজন কৰি “ইণ্ডিয়ান ইন স্পিৰিট, গ্ল’বেল ইন আউটলুক”ৰ ইথ’ছৰ বাবে নিখুঁত লঞ্চপেড প্ৰদান কৰে।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে শীৰ্ষ পছন্দ আৰু প্ৰতিভা, উদ্ভাৱন, আৰু উদ্যোগীকৰণৰ বাবে এক বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথম বছৰত আই আই এম এ ডুবাই কেম্পাছে দুটা নিবেদিত উৎকৃষ্টতাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে: এটাই কেছ ৰাইটিং আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, আৰু আনটোৱে ষ্টাৰ্ট-আপ ইনকিউবেচনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল।
আই আই এম এ ডুবাইয়ে আৰম্ভ কৰা প্ৰথমটো প্ৰগ্ৰেম হৈছে পূৰ্ণকালীন এবছৰীয়া এম বি এ। পাঁচটা কাৰ্যকালত গঠন কৰা ই এক কঠোৰ শৈক্ষিক অভিজ্ঞতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এক্সপ’জাৰ প্ৰদান কৰে, যিয়ে আইআইএমএৰ উচ্চ ৰেংকিং এমবিএৰ বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড প্ৰতিফলিত কৰে। ডুবাইত এবছৰীয়া এম বি এ প্ৰগ্ৰেমৰ উদ্বোধনী গোটত ৩৫ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, য’ত ২৭ জন (৭৭.১৪%) পুৰুষ আৰু আঠজন (২২.৮৬%) মহিলা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে।
আই আই এম এ ডুবাই কেম্পাছ প্ৰতিষ্ঠা ভাৰত আৰু ডুবাই চৰকাৰৰ যৌথ দৃষ্টিভংগীৰ ফল। ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় একাডেমিক চিটিত প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেম্পাছ মুকলি কৰাৰ লগে লগে আই আই এম এয়ে পৰিচালনা শিক্ষাত নিজৰ বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে।
নতুন কেম্পাছৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়া আৰু চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ উচ্চাকাংক্ষী নেতাসকলক বিশ্বমানৰ শিক্ষণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ লগতে সমৃদ্ধ ক্ৰছ-কলচাৰেল বিনিময় আৰু শৈক্ষিক সহযোগিতাক লাভান্বিত কৰা। দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ প্ৰয়োজনীয়তাক সমৰ্থন কৰিবলৈ ডুবাই কেম্পাছটো অত্যাধুনিক শৈক্ষিক সম্পদ আৰু আধুনিক সুবিধাৰে সজ্জিত।