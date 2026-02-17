২২ ফেব্ৰুৱাৰীত BJPত যোগদান কৰিব ভূপেন বৰাই...

New Update
- বিজেপিত যোগদান কৰিব ভূপেন বৰাই
- ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত ভূপেন বৰাই কৰিব যোগদান
- ভূপেন বৰাক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল
- সংবাদমেলত ভূপেন বৰাৰ বিজেপি যোগদানৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
- ভূপেন বৰাৰ সৈতে বহু কংগ্ৰেছী নেতা-কৰ্মীয়ে যোগ দিব বিজেপিত
- 'কংগ্ৰেছত থাকিও ভূপেন বৰাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে কাম কৰি আহিছে'
- 'তেওঁ বহু কষ্ট পাইহে বিজেপিত আহিছে'
- 'ভূপেন বৰাই দৰদাম কৰি বিজেপিত যোগ দিয়া নাই'
- 'যথাযোগ্য সন্মান ভূপেন বৰাক দিয়া হ'ব বিজেপিত'
- 'ভূপেন বৰাৰ বাবে অসমত সমষ্টিৰ অভাৱ নাই'
- 'ভূপেন বৰা বিজেপিৰ এজেন্ট নাছিল'
- 'ভূপেন বৰাৰ উদ্যোগত লখিমপুৰত হ'ব বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী'
- 'কালি নিশাই বিজেপিত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল'
- সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
- ভূপেন বৰাই বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে