২২ ফেব্ৰুৱাৰীত BJPত যোগদান কৰিব ভূপেন বৰাই...

বিজেপিত যোগদান কৰিব ভূপেন বৰাই। ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত ভূপেন বৰাই কৰিব যোগদান

  • বিজেপিত যোগদান কৰিব ভূপেন বৰাই
  • ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত ভূপেন বৰাই কৰিব যোগদান
  • ভূপেন বৰাক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল
  • সংবাদমেলত ভূপেন বৰাৰ বিজেপি যোগদানৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
  • ভূপেন বৰাৰ সৈতে বহু কংগ্ৰেছী নেতা-কৰ্মীয়ে যোগ দিব বিজেপিত
  • 'কংগ্ৰেছত থাকিও ভূপেন বৰাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে কাম কৰি আহিছে'
  • 'তেওঁ বহু কষ্ট পাইহে বিজেপিত আহিছে'
  • 'ভূপেন বৰাই দৰদাম কৰি বিজেপিত যোগ দিয়া নাই'
  • 'যথাযোগ্য সন্মান ভূপেন বৰাক দিয়া হ'ব বিজেপিত'
  • 'ভূপেন বৰাৰ বাবে অসমত সমষ্টিৰ অভাৱ নাই'
  • 'ভূপেন বৰা বিজেপিৰ এজেন্ট নাছিল'
  • 'ভূপেন বৰাৰ উদ্যোগত লখিমপুৰত হ'ব বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী'
  • 'কালি নিশাই বিজেপিত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল'
  • সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
  • ভূপেন বৰাই বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
