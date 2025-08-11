চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বিহালীৰ আমজাৰণিত প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ জনবিস্ফোৰণঃ ৩০ বছৰত ৬০০ ভোটাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ’ল ১৬ হাজাৰলৈ

বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ থলুৱা মুছলমান যুৱকে পোহৰলৈ আনিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য। আমজাৰণি গাঁও পঞ্চায়তত ১৯৯৬ চনৰ ৬০০ ভোটাৰ বর্তমান বৃদ্ধি হ'ল ১৬ হাজাৰলৈ।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
বিহালীৰ আমজাৰণিত প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ জনবিস্ফোৰণঃ ৩০ বছৰত ৬০০ ভোটাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ’ল ১৬ হাজাৰলৈ

ডিজিটেল সংবাদ বিহালীঃ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ প্ৰৱজনকাৰী তথা সন্দেহযুক্ত লোকে বিভিন্ন এলেকাৰ চৰকাৰী ভূমি, পিজিআৰ আৰু ভিজিআৰ ভূমি দখল কৰি নিগাজিকৈ বসবাস কৰিছে। গাওঁ-বস্তী এলেকাৰ নিৰক্ষৰ থলুৱালোকক প্রলোভিত কৰি মাটি-বাৰী লৈ একাংশই জাতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস কৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্র চলাই অহাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছে। 

Advertisment

এনে সময়তে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ থলুৱা মুছলমান যুৱকে পোহৰলৈ আনিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য। সেই অনুসৰি বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহখন গাঁও পঞ্চায়ত ক্রমে আমজাৰণি গাঁও পঞ্চায়ত, নলিনীবাৰী পঞ্চায়ত, কেকুৰিজান পঞ্চায়ত, হেলেম গাঁও পঞ্চায়ত, বৰগাং গাঁও পঞ্চায়ত, তিনিসুঁতি গাঁও পঞ্চায়ত, বৰজাৰণি গাঁও পঞ্চায়ত, জৰাবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত, চেৰেলীয়া গাঁও পঞ্চায়ত এলেকা সন্দেহজনক লোকৰ চৰণীয়াপথাৰ হৈ পৰিছে। 

ক্রমান্বয়ে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১০খন গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ চৰকাৰী, পিজিআৰ, ভিজিআৰ ভূমি বেদখল কৰি এক প্ৰকাৰে জাতীয় জীৱনৰ প্রতি প্রবল ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। ইফালে গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোলেঙী গাঁও পঞ্চায়ত, কৃষ্ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত এলেকা আৰু গহপুৰ পৌৰ নিগমৰ এলেকাৰ কলিবাৰী এলেকাত বহু সন্দেহজনক লোকে বসতি স্থাপন কৰিছে। 

লগতে বহুতে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰিছে। উদ্বেগজনক বিষয়টো হ'ল বিহালী বিধান সভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমজাৰণি গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত বিগত ১৯৯৬ চনত ৬০০ ভোটাৰ আছিল। পিছে বর্তমান সময়ত অঞ্চলটোত ১৬ হাজাৰ মুছলমান ভোটাৰ আছে।

স্থানীয় সমাজ সচেতন এজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ৰ যুৱকে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্রকাশ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ গহপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়া কনিবৰী এলেকাত বৃদ্ধি পোৱা অস্বাভাবিক জনবিস্ফোৰণ তথ্য পোহৰলৈ অনা অভিযোগকাৰী গহপুৰৰ স্থানীয় সমাজ সচেতন যুৱকৰ লগতে গুৱাহাটী হাইক’ৰ্টৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দেবেন শইকীয়াই চৰকাৰক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। 

আনহাতে বিহালীৰ বৰগাং, চেৰেলীয়া, তিনিসুঁতি, বৰজাৰণি আৰু জৰাবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ চৰকাৰী ভূমি, পিজিআৰ, ভিজিআৰ ভূমিত বেদখল চলিছে যদিও প্রশাসন যন্ত্রই বেদখল মুক্তৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। 

বিশ্বনাথ বিহালী