বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ প্ৰস্তুতি

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱা অঞ্চলৰ অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলিত বৰ্ষত ৭৫ বছৰত উপনীত হৈছে। এই গৌৰৱোজ্জ্বল পঞ্চসপ্ততিতম বৰ্ষ উপলক্ষে বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তী উৎসৱটি বৰ্ষযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব।
তাৰেই প্ৰথম কাৰ্যসূচী "মহাৰজত জয়ন্তী ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণি মহোৎসৱ" অহা ৩১ আগষ্ট দেওবাৰে বিদ্যালয় প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত হ’ব। মহাৰজত জয়ন্তীৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, প্রাক্তন শিক্ষাৰ্থী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু বদলি হোৱা শিক্ষাগুৰু, শুভাকাংক্ষী, কৰ্মচাৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণেৰে বৰ্নাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব।
কাৰ্য্যসূচী অনুসৰি ৩১ আগষ্টৰ পুৱা ৯ বজাত মহাৰজত জয়ন্তীৰ পতাকা উত্তোলন, ৯.৩০ বন্তি প্ৰজ্বলন, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ৯.৪৫ বজাত মহাৰজত জয়ন্তীৰ স্থায়ী স্মাৰকৰ আধাৰশিলা স্থাপন, ১০ বজাত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঞ্জীয়ন, ১০.৩০ বজাত বাৰেৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, ১ বজাত প্রাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অন্তৰংগ আলাপ আৰু মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব।
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানৰ তেৰাৰ নামেৰে প্ৰতিস্থিত বটদ্ৰৱা শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীত অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে।