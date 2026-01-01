ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত বটদ্ৰৱা থানত অগণন ভক্ত বৈষ্ণৱৰ সমাগম

ডিজিটেল সংবাদ,বটদ্ৰৱাঃ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনা অসমীয়া জাতিৰ জনক জগত গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানলৈ আগমন ঘটিল ভকত বৈষ্ণৱ, আইমাতৃ, দৰ্শনাাৰ্থী, তীৰ্থযাত্ৰীৰ। নতুন বছৰটোৱে যাতে সকলোলৈকে সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে সেই মনোকামনাৰে সকলোৱে আহি গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ গ্ৰহণ কৰে।
আজিৰ এই বিশেষ দিনটো পুৱাৰ সুকোমল সূৰুযৰ পৰশত নতুন আশা, ন প্ৰত্যাশা লৈ ন-উদ্যমেৰে ২০২৬ বৰ্ষতো আৰম্ভ কৰিছে সকলো লোকে ৷ নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়াল কুটুম্বৰ মংগল কামনাৰে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ, সত্ৰ নামঘৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত প্ৰাণ তীৰ্থযাত্ৰী, দৰ্শনাৰ্থীয়ে এভাগ নৈবেদ্য আগবঢ়ায় কীৰ্তনঘৰ, পদশিলা আৰু দৌল মন্দিৰত সেৱা জনায় নিজৰ লগতে অসমবাসীৰ মঙ্গল কামনা কৰে।