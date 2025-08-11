শাওনৰ অন্তিমটো সোমবাৰে বটদ্ৰৱাৰ হৰিহৰ মন্দিৰত সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ আজি শাওন মাহৰ অন্তিম সোমবাৰ। ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰাৰ আটাইতকৈ শুভ দিন বুলি বিশ্বাস কৰে মহাদেৱৰ ভক্তই। প্ৰবাদ অনুসৰি, শাওনৰ মাহত মহাদেৱ শিৱৰ জন্ম হৈছিল। সেয়েহে এই মাহটো বিশেষকৈ শিৱ ভক্তসকলে শিৱৰ আৰাধনাত ব্ৰতী হয়।
আজি পবিত্ৰ শাওন মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰ উপলক্ষে বটদ্রৱা হৰিহৰ মন্দিৰত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয়। বটদ্ৰৱাৰ ঐতিহাসিক শান্তিজানৰ তীৰত অৱস্থিত হৰিহৰ মন্দিৰলৈ পুৱাৰে পৰা তেল-বন্তি, নৈবেদ্য লৈ মন্দিৰলৈ ভক্ত বৈষ্ণৱৰ আগমন ঘটে। সন্ধিয়া স্থানীয় ভকত বৈষ্ণৱ আৰু সহস্ৰাধিক লোকে নামকীৰ্তন কৰাৰ অন্তত প্ৰসাদ, ভোগ বিতৰণ কৰা হয়।