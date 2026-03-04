উদুলি-মুদুলি গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্রৱাৰ দৌল উৎসৱ

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ বটদ্রৱা ধামত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে চলি থকা দৌল উৎসৱৰ বুধবাৰৰ কাৰ্যসূচীৰ তৃতীয় দিনা থানৰ নিত্য-নৈমিত্তিক চৈধ্য প্রসঙ্গৰ উপৰিও গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়।
বিয়লি গায়ন-বায়নে গুৰুঘাট, চাহিনী, ধেমালি গাই, গীত গাই গাই চোঁৱৰেৰে বা দি দি ভকত-বৈষ্ণৱে সিংহাসনত বহুৱাই বংশী গোপাল গোসাঁইক কান্ধত লৈ ৰভাতলৰ পৰা উলিয়াই ধুলীয়া, কালিয়া, ছত্ৰ, দণ্ড, চক্ৰ, ভেৰু, কালি, সো-মুখ, শংখৰ ধ্বনি, আইসকলৰ জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে বিয়া নাম, আয়তী-নামতী আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বৰ্নাঢ্য দৃষ্টিনন্দন সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ সমাহাৰেৰে ফাকুৰ গুড়ি সিঁচি সিঁচি দৌললৈ যাত্রা কৰে।
দৌল মন্দিৰত গোসাঁইক পূজা-অৰ্চনা দি সাত পাক পদক্ষিণ কৰোৱাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমবেত হোৱা শত সহস্ৰ ভকত বৈষ্ণৱে ফাকু খেলি হৰি নামৰ অমৃত ৰসৰ মাজেৰে ৰং ধেমালি কৰি নৃত্য-গীতত বিলিন হৈ এক আধ্যাত্মিক পৰিবেশৰ সূচনা কৰে।